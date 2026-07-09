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Veliki udarac za Maroko: Bayernova zvijezda neće igrati protiv Francuske

Veliki udarac za Maroko: Bayernova zvijezda neće igrati protiv Francuske
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Foto: CJ GUNTHER/UPI/Profimedia

Saibari, koji se pridružio Bayernu tijekom Svjetskog prvenstva iz PSV Eindhovena, na turniru je postigao tri gola

9.7.2026.
8:18
Hina
CJ GUNTHER/UPI/Profimedia
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Marokanska nogometna zvijezda Ismael Saibari ipak će propustiti prvu utakmicu četvrtfinala protiv Francuske na Svjetskom prvenstvu zbog ozljede.

Prema riječima izbornika Mohameda Ouahbija prije utakmice u Bostonu svi su dostupni za igru - osim Saibarija.

Novi igrač Bayern Münchena morao je biti zamijenjen u marokanskom taboru nakon 22 minute utakmice u kojoj je Maroko pobijedio Kanadu 3-0 u osmini finala u subotu. Mediji su ranije ovog tjedna izvijestili da je zadobio samo lakšu ozljedu mišića, što je potaknulo nade u brz povratak.

Saibari, koji se pridružio Bayernu tijekom Svjetskog prvenstva iz PSV Eindhovena, na turniru je postigao tri gola. Čak i bez Saibarija, Maroko će se nastojati plasirati u polufinale Svjetskog prvenstva drugi put zaredom.

"Ne sviđa mi se kada ljudi kažu da je naše sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu već uspjeh", rekao je Ouahbi. Dodao je da će Maroko učiniti sve što je u njegovoj moći da pobijedi i Francusku.

Prije četiri godine, Maroko je postao prva afrička reprezentacija koja je stigla do polufinala Svjetskog prvenstva u Kataru, gdje su izgubili od Francuske, koja je potom u finalu izgubila od Argentine.

MarokoSvjetsko Prvenstvo 2026.
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