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Infantino ignorirao najveću kontroverzu Mundijala i pohvalio ono što je izazvalo bijes Hrvata

Infantino ignorirao najveću kontroverzu Mundijala i pohvalio ono što je izazvalo bijes Hrvata
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Foto: David Ballering Ii/Zuma Press/Profimedia

Njegova objava dodatno je rasplamsala rasprave

7.7.2026.
17:11
Sportski.net
David Ballering Ii/Zuma Press/Profimedia
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Gianni Infantino ponovno je izazvao reakcije javnosti, i to u trenutku kada se sve glasnije govori o njegovoj odgovornosti zbog kontroverze oko američkog reprezentativca Folarina Baloguna.

Dok se FIFA suočava s kritikama zbog odluke kojom je Balogunu poništena suspenzija i omogućeno igranje protiv Belgije, prvi čovjek svjetskog nogometa nije se izravno osvrnuo na slučaj. Umjesto toga, na društvenim mrežama pohvalio je organizaciju Svjetskog prvenstva i posebno istaknuo rad sudaca.

"Bez sudaca nema nogometa", poručio je Infantino, naglašavajući kako se njihove odluke moraju poštovati.

Njegova objava dodatno je rasplamsala rasprave, pogotovo nakon što je u javnost izašla informacija da je američki predsjednik Donald Trump razgovarao s Infantinom o slučaju Balogun. Kontroverze oko suđenja dodatno su pojačane nakon dramatičnog ispadanja Hrvatske protiv Portugala i poništenog pogotka u završnici susreta.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Gianni Infantino
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