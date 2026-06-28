Nevjerojatne scene nakon pobjede Hrvatske: Gradovi u BiH eruptirali od slavlja

U brojnim hrvatskim sredinama u Bosni i Hercegovini nakon pobjede Hrvatske nad Ganom i prolaza u nokaut fazu natjecanja uslijedilo je veliko navijačko slavlje, doznaje se iz objava na društvenim mrežama i lokalnih portala.

U Mostaru je organizirano zajedničko gledanje utakmice na platou ispred Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače, gdje je prijenos bio prikazan na velikom videozidu. Nakon završetka susreta uslijedilo je veliko slavlje na ulicama grada, gdje su navijači, okićeni hrvatskim zastavama, uz glasno trubljenje automobila i navijačko pjevanje obilježili pobjedu reprezentacije.

Slično ozračje zabilježeno je i u Livnu, rodnom gradu izbornika Zlatka Dalića, kao i u Čapljini, Ljubuškom, Grudama, Vitezu, Uskoplju, Bugojnu, Žepču i Orašju, gdje su se navijači okupljali u kafićima te pratili utakmicu.

Nakon završetka susreta u više sredina uslijedile su i spontane vožnje automobilima kroz gradske ulice, uz isticanje hrvatskih zastava i glasno trubljenje.

Na društvenim mrežama i lokalnim portalima zabilježeni su brojni videosnimci slavlja, koje je proteklo u navijačkom ozračju bez prijavljenih incidenata.