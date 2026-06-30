Gakpo zabio pa briznuo u plač: Iza svega stoji velika tragedija

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Unatoč tagediji, napadač Liverpoola odlučio je ostati s reprezentacijom...
Nizozemski napadač Cody Gakpo zabio je emotivan pogodak u osmini finala SP-a protiv Maroka, nakon kojeg je završio u suzama.
Samo tri dana prije utakmice, Gakpo i partnerica Noa van der Bij objavili su da su izgubili nerođeno dijete tijekom trudnoće.
Unatoč tragediji, napadač Liverpoola odlučio je ostati s reprezentacijom i nastaviti igrati, a gol protiv Maroka bio mu je treći na turniru.
Podršku mu je pružio i nizozemski savez, istaknuvši da su uz njega u teškim trenucima.