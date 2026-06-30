Favoriti na kušnji: Francuska protiv Švedske, domaćin Meksiko traži osminu finala

Svjetsko prvenstvo 2026. ulazi u svoju najuzbudljiviju fazu. Dvadeseti dan natjecanja donosi tri dvoboja šesnaestine finala u kojima više nema prava na pogrešku. Program u utorak otvaraju Obala Bjelokosti i Norveška u Dallasu, središnji događaj dana je europski klasik između Francuske i Švedske u New Yorku, dok će noćni termin zaključiti domaćin Meksiko i Ekvador na kultnoj Azteci.

Obala Bjelokosti i Norveška otvaraju dan u Teksasu

U prvoj utakmici dana, s početkom u 19:00 sati po našem vremenu, na AT&T stadionu u Arlingtonu, predgrađu Dallasa, snage će odmjeriti Obala Bjelokosti i Norveška. Bit će to prvi međusobni ogled ovih dviju reprezentacija, što dvoboju daje dodatnu dozu neizvjesnosti. Afrička momčad svoj je put do nokaut-faze osigurala kao drugoplasirana u skupini E, iza Njemačke od koje je upisala jedini poraz (1:2), dok je ključnu pobjedu ostvarila protiv Curaçaa (2:0). S druge strane, Norveška je prošla zahtjevnu skupinu I u kojoj je uvjerljivo svladala Irak (4:1) i Senegal (3:2), ali i doživjela težak poraz od Francuske (1:4). Norvežani svoje nade polažu u fantastični napadački dvojac - kreativnost Martina Ødegaarda i nezaustavljivu realizaciju Erlinga Haalanda, koji će biti najveća prijetnja za obranu Obale Bjelokosti.

Europski klasik u New Yorku: Moćna Francuska protiv uporne Švedske

Glavni dvoboj dana igra se od 23:00 sata na MetLife stadionu u New Jerseyju, gdje se sastaju dva stara poznanika, Francuska i Švedska. Francuzi, jedni od glavnih favorita za naslov, u nokaut-fazu ulaze s maksimalnim učinkom. Momčad Didiera Deschampsa ostvarila je sve tri pobjede u grupnoj fazi, demonstriravši napadačku silu s deset postignutih pogodaka, uključujući i spomenutu dominantnu predstavu protiv Norveške. Njihov put bio je besprijekoran, za razliku od Šveđana koji su se provukli kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa. Skandinavci su prolaz osigurali u dramatičnoj završnici utakmice protiv Japana, gdje im je kasni pogodak Anthonyja Elange donio ključan bod.

Povijest i sastavi otkrivaju francusku prednost

Tradicija je jasno na strani Francuske. U posljednjih osam međusobnih susreta, "Les Bleus" su slavili pet puta, dok je Švedska upisala dvije pobjede uz jedan remi. Ipak, izbornik Deschamps ima razloga za brigu zbog ozljeda. N'Golo Kanté i Marcus Thuram sigurno propuštaju utakmicu, dok je William Saliba pod upitnikom. Očekuje se da će Francuska istrčati u formaciji 4-2-3-1 s Mbappéom u vrhu napada, a podršku će mu pružati iznimno talentirani krilni igrači Dembélé i Olise. Šveđani, s druge strane, imaju problema s ozljedom braniča Isaka Hiena, a nastup kapetana Victora Lindelöfa je neizvjestan. Njihova najveća snaga leži u napadačkom trojcu Elanga-Gyökeres-Isak, koji će tražiti svoju priliku protiv moćne, ali potencijalno oslabljene francuske obrane.

Domaćin Meksiko na Azteci dočekuje neugodni Ekvador

Posljednji dvoboj dana, od 03:00 sata ujutro, donosi južnoamerički okršaj na jednom od najpoznatijih stadiona svijeta. Domaćin Meksiko na Azteci u Mexico Cityju dočekuje Ekvador u utakmici s velikim ulogom. Meksikanci su odigrali povijesnu grupnu fazu, prvi put u svojoj povijesti prošavši skupinu s tri pobjede i bez ijednog primljenog gola. Redom su padali Južna Afrika (2:0), Južna Koreja (1:0) i Češka (3:0), a čvrsta obrana i podrška s tribina njihov su najveći adut. No, Ekvador je sve samo ne lagan protivnik. U grupnoj fazi su pokazali snagu ostvarivši, između ostalog, i povijesnu pobjedu protiv Njemačke. Statistika međusobnih susreta otkriva da je Meksiko uspješniji s osam pobjeda u 16 utakmica od 2002. godine, no nokaut-utakmice na Svjetskom prvenstvu pišu svoja pravila.

Pobjednik dvoboja na Azteci u osmini finala ide na boljeg iz susreta Engleske i DR Konga, što je dodatan motiv za obje reprezentacije da daju sve od sebe i pokušaju izboriti mjesto među 16 najboljih na svijetu. Pred nama je dan pun uzbuđenja, taktičkih nadmudrivanja i borbe za svaki metar terena.