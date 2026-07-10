Francuska demonstrirala silu protiv Maroka, a sada čeka pobjednika europskog klasika

Francuska je osigurala svoje mjesto u polufinalu Svjetskog prvenstva, još jednom impresivnom predstavom pomevši Maroko, no sada su sve oči uprte u Los Angeles. Tamo će europski prvak Španjolska i Belgija, koja je u nizu od 18 utakmica bez poraza, odlučiti o posljednjem polufinalistu i idućem protivniku moćnih "Les Bleusa".

Mbappéov show zasjenio marokansku nemoć

Iako je utakmica u Bostonu završila uvjerljivom pobjedom Francuske 2:0, večer za Kyliana Mbappéa bila je pravi vrtuljak emocija. Sve je počelo promašenim jedanaestercem na samom početku, nakon bizarno dugog čekanja od preko tri minute dok je VAR provjeravao situaciju. Vratar Yassine Bounou, specijalist za penale, pročitao je njegov mlak udarac. No, Mbappé se brzo iskupio. Fenomenalnim udarcem s ruba kaznenog prostora doveo je Francusku u vodstvo, postigavši svoj osmi pogodak na turniru i izjednačivši se s Lionelom Messijem na vrhu ljestvice strijelaca. Kasnije je asistirao Ousmaneu Dembéléu za konačnih 2:0, čime je slomljen svaki otpor Maroka. Marokanci, osakaćeni izostankom ključnog napadača Ismaela Saibarija, bili su prisiljeni na beznadno konzervativan pristup bez klasičnog napadača. Bili su tek blijeda sjena momčadi koja je na početku turnira oduševljavala nogometni svijet. Pred kraj utakmice, Mbappé je zbog lakše ozljede napustio travnjak, no čini se kako njegov nastup u polufinalu nije upitan.

Sudar filozofija: Španjolska čelična obrana protiv belgijske gol-mašine

Dok Francuzi odmaraju, na SoFi stadionu u Kaliforniji sprema se pravi spektakl. S jedne strane je Španjolska, reprezentacija koja je ispisala povijest turnira postavši prva momčad koja je stigla do četvrtfinala bez ijednog primljenog pogotka. Momčad Luisa de la Fuentea djeluje kao savršeno podmazan stroj koji melje suparnike posjedom lopte i taktičkom zrelošću. Njihova obrana, predvođena mladim Pauom Cubarsíjem, djeluje nesavladivo, a vezni red s Rodrijem i Pedrijem guši svaki pokušaj protivnika. No, [protiv sebe će imati najteži mogući test](https://www.goal.com/en/news/spain-belgium-world-cup-preview/blt1a7a9e35c22bbc19), Belgiju koja je u posljednje tri utakmice postigla čak 12 pogodaka. "Crveni vragovi" su nakon sporijeg starta u natjecanje eksplodirali, a pobjeda od 4:1 protiv domaćina SAD-a u osmini finala bila je jasna poruka svima. Ključni problem za izbornika Rudija Garciju bit će izostanak Amadoua Onane, motora veznog reda, koji je zbog teške ozljede koljena završio s nastupom na prvenstvu. Njegovu će ulogu morati preuzeti Youri Tielemans i Nicolas Raskin, dok se u napadu sve nade polažu u Kevina De Bruynea i sjajnog Leandra Trossarda.

Ovaj dvoboj bit će istinski sudar nogometnih filozofija. Španjolska će tražiti kontrolu i strpljivo graditi napade, dok će Belgija svoju priliku vrebati iz brze tranzicije i ubojitih kontranapada. Tko god izađe kao pobjednik, u polufinalu protiv Francuske čeka ga pakleno težak zadatak.