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FIFA SVE PONIŠTILA /

Kamere su sve snimile! Evo što je Kolašinac rekao isključenom Balogunu

Kamere su sve snimile! Evo što je Kolašinac rekao isključenom Balogunu
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Foto: JAMIE SQUIRE/Getty images/Profimedia

Podsjetimo, Balogun je crveni karton dobio u 64. minuti nakon intervencije VAR-a

11.7.2026.
17:18
Sportski.net
JAMIE SQUIRE/Getty images/Profimedia
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Sead Kolašinac pokazao je sportski duh nakon što je Folarin Balogun zaradio crveni karton u utakmici Bosne i Hercegovine i SAD-a na Svjetskom prvenstvu.

Čitačica s usana Nicole Hickling iz tvrtke LipReader Ltd analizirala je snimku njihova kratkog razgovora i otkrila što je bosanskohercegovački branič poručio svom bivšem suigraču iz Arsenala.

Nakon što je Balogun isključen zbog oštrog prekršaja nad Tarikom Muharemovićem, Kolašinac mu je prišao, zagrlio ga i rekao: "U redu...", a zatim kroz osmijeh dodao: "Idemo kasnije u pub, važi?"

Balogun, vidno razočaran zbog isključenja, nije previše reagirao, dok je Kolašinac pokušao ublažiti napetu situaciju i pružiti mu podršku.

Podsjetimo, Balogun je crveni karton dobio u 64. minuti nakon intervencije VAR-a. Iako je prvotno trebao propustiti sljedeću utakmicu, FIFA mu je naknadno ukinula suspenziju pa je nastupio u porazu SAD-a od Belgije.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Sead KolasinacFolarin Balogun
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