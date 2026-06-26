Džeko se oglasio nakon burne reakcije na izmjenu u povijesnom plasmanu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine svladala je Katar s 3:1 u susretu 3. kola skupine B Svjetskog prvenstva u Seattleu te s ukupno četiri boda osvojila treće mjesto u skupini, što joj gotovo sigurno donosi plasman u osminu finala.

Bosna i Hercegovina do prednosti je stigla u prvom poluvremenu. Mrežu je u 29. minuti načeo Kerim Alajbegović, dok je u 34. minuti upisan i autogol vratara Mahmouda Abunade. Katar se vratio u utakmicu preko Hassana Alhaydosa u 42. minuti, no konačnih 3:1 i potvrdu pobjede BiH donio je Ermin Mahmić u 80. minuti.

Unatoč važnoj pobjedi i povijesnom uspjehu, utakmicu je nakratko zasjenila reakcija kapetana Edina Džeke prilikom njegove izmjene u 64. minuti. Iskusni napadač, vidno nezadovoljan odlukom izbornika Sergeja Barbareza, burno je reagirao pri izlasku iz igre, a kamere su zabilježile njegovo negodovanje i bacanje bočice na klupi.

Zanimljivo, upravo je njegov zamjenik Mahmić kasnije postigao pogodak koji je potvrdio pobjedu i praktički osigurao prolazak dalje.

Nakon utakmice strasti su se postupno smirile. Izbornik Barbarez na konferenciji za medije nije želio dodatno produbljivati situaciju te je pohvalio doprinos cijele momčadi.

Dodatni znak smirivanja tenzija stigao je i od samog Džeke. Kapetan se putem društvenih mreža oglasio objavom zajedničkih fotografija s utakmice i slavlja s navijačima, uz kratku poruku „Porodica“ te emotikone zastave i srca u bojama Bosne i Hercegovine, čime je poslao poruku jedinstva i stavio točku na nagađanja o mogućem sukobu unutar momčadi.