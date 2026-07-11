Deschamps nakon pobjede održao snažan govor: 'Posao još nije gotov'

Francuska je pobjedom 2:0 protiv Maroka izborila treće uzastopno polufinale Svjetskog prvenstva, a nakon utakmice izbornik Didier Deschamps obratio se igračima u svlačionici.

Bez velike euforije, Deschamps je pohvalio momčad, ali i upozorio da najvažniji dio natjecanja tek slijedi. Istaknuo je da pobjeda nije bila jednostavna, podsjetivši na promašeni jedanaesterac Kyliana Mbappéa i prilike koje Francuska nije iskoristila.

🚨🇫🇷 The speech Didier Deschamps made to his France team after beating Morocco! 🗣️



"We have to keep that strength! WE ARE IN THE SEMI-FINALS!" ❤️ pic.twitter.com/VYvhR90FpR — EuroFoot (@eurofootcom) July 11, 2026

"Bravo, dečki, ovo nije bilo lako. Ovo je treće polufinale zaredom, ali protivnici su i dalje tu", poručio je izbornik.

Posebno je naglasio važnost zajedništva cijele momčadi, uključujući igrače koji nisu dobili minutažu. "Svi zajedno moramo sačuvati ovu snagu. U polufinalu smo, bravo dečki", zaključio je Deschamps.