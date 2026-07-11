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Deschamps nakon pobjede održao snažan govor: 'Posao još nije gotov'

Deschamps nakon pobjede održao snažan govor: 'Posao još nije gotov'
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Foto: Emmanuele Mastrodonato/Zuma Press/Profimedia

Posebno je naglasio važnost zajedništva cijele momčadi

11.7.2026.
18:27
Sportski.net
Emmanuele Mastrodonato/Zuma Press/Profimedia
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Francuska je pobjedom 2:0 protiv Maroka izborila treće uzastopno polufinale Svjetskog prvenstva, a nakon utakmice izbornik Didier Deschamps obratio se igračima u svlačionici.

Bez velike euforije, Deschamps je pohvalio momčad, ali i upozorio da najvažniji dio natjecanja tek slijedi. Istaknuo je da pobjeda nije bila jednostavna, podsjetivši na promašeni jedanaesterac Kyliana Mbappéa i prilike koje Francuska nije iskoristila.

 

 

"Bravo, dečki, ovo nije bilo lako. Ovo je treće polufinale zaredom, ali protivnici su i dalje tu", poručio je izbornik.

Posebno je naglasio važnost zajedništva cijele momčadi, uključujući igrače koji nisu dobili minutažu. "Svi zajedno moramo sačuvati ovu snagu. U polufinalu smo, bravo dečki", zaključio je Deschamps.

FrancuskaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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