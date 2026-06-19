Barbarez nakon debakla poslao poruku koja je odjeknula među navijačima: 'Naš put nije gotov'

Reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je težak poraz u drugom kolu skupine B na Svjetskom prvenstvu, gdje je Švicarska slavila uvjerljivih 4:1. Favorizirani Švicarci kontrolirali su susret, a dvostruki strijelac bio je Johan Manzambi, dok su se po jednom u strijelce upisali Granit Xhaka i Ruben Vargas. Jedini pogodak za BiH postigao je Ermin Mahmić.

Nakon dva odigrana kola, BiH ima jedan osvojeni bod, ali i dalje ostaje u igri za prolazak dalje – pobjeda u posljednjem susretu protiv Katara gotovo bi sigurno značila plasman u šesnaestinu finala.

Nakon utakmice oglasio se i izbornik Sergej Barbarez, koji se putem društvenih mreža obratio navijačima. U emotivnoj poruci zahvalio je na podršci, unatoč teškom porazu, istaknuvši koliko reprezentaciji znači zajedništvo s navijačima.

"Dragi moji Bosanci i Hercegovci, prvo prije svega da vam se iz dna duše naklonim i zahvalim za svaku emociju koju ste nam dali i dajete, iako ja mislim da je to sasvim normalno kad se država voli.

Doći jučer u onolikom broju na jedan od najvećih i najljepših stadiona na svijetu nije mala stvar i zato vas volim i poštujem iz dna duše, svakog pojedinačno. Naš zajednički put nije završen niti će ikada biti, jer mi znamo što znači biti patriot i voljeti svoju državu, i kad je dobro i kad je manje dobro...

Mi živimo naše snove koji naravno nemaju sretan završetak svaki dan, kao jučerašnja utakmica, ali smo pokazali da imamo snagu i mentalitet nastaviti dalje, kako prije dvije godine, tako će biti za šest dana u Seattleu! Nadam se svim srcem da ću vas na sljedećoj utakmici vidjeti u još većem broju, jer vi ste prvi ti koji su zaslužili da snovi još traju, tj. da ponovno pišemo našu nogometnu povijest...Sad je vrijeme za naš slogan DREAM BIG DREAM BIH!!!

Voli vas vaš Sergej Barbarez"