FIFA neće progledati kroz prste: Evo što čeka Argentinu nakon sramotnih scena

Argentina bi mogla biti kažnjena zbog incidenata nakon finala Svjetskog prvenstva protiv Španjolske. FIFA je pokrenula istragu zbog sukoba nakon utakmice, ali i nekoliko drugih spornih situacija tijekom turnira.

Nakon poraza 1:0 od Španjolske u produžetku, argentinski igrači sudjelovali su u naguravanju, a posebno su se istaknuli Leandro Paredes, Nahuel Molina i Enzo Fernandez. Paredes i Fernandez već će dobiti suspenzije zbog crvenih kartona, a kazne bi mogle biti i veće zbog mogućeg nasilnog ponašanja.

FIFA će također razmotriti i slučaj političke poruke argentinskih igrača nakon pobjede protiv Engleske, kada su istaknuli transparent o Falklandskim otocima, što je protiv pravila krovne nogometne organizacije.

Dodatne sankcije mogle bi uslijediti i zbog ponašanja momčadi nakon finala, kada su Argentinci kritizirani zbog manjka poštovanja prema slavlju španjolskih igrača.