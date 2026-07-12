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OTOČJE U ATLANTIKU /

Nova kontroverza na SP-u: Argentinci ponovno zapjevali spornu pjesmu, FIFA bez reakcije

Nova kontroverza na SP-u: Argentinci ponovno zapjevali spornu pjesmu, FIFA bez reakcije
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Foto: Thomas COEX/AFP/Profimedia

Nakon četvrtfinalne pobjede protiv Švicarske, iskusni branič Nicolas Otamendi na Instagramu je ponovno podijelio snimku na kojoj reprezentativci pjevaju spornu pjesmu

12.7.2026.
21:37
Sportski.net
Thomas COEX/AFP/Profimedia
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FIFA se ni nakon novih provokacija argentinskih reprezentativaca nije oglasila. Kako piše Daily Mail, krovna svjetska nogometna organizacija odbila je komentirati snimke na kojima igrači tijekom slavlja pjevaju pjesmu "Muchachos", koja sadrži stih "za Malvine", argentinski naziv za Falklandsko otočje.

Nakon četvrtfinalne pobjede protiv Švicarske, iskusni branič Nicolas Otamendi na Instagramu je ponovno podijelio snimku na kojoj reprezentativci pjevaju spornu pjesmu. Daily Mail navodi kako je FIFA i ranije upitana planira li reagirati, no odgovor nije stigao.

Nova kontroverza na SP-u: Argentinci ponovno zapjevali spornu pjesmu, FIFA bez reakcije
Foto: Instagram

Tema je posebno osjetljiva zbog Falklandskog rata iz 1982. godine između Argentine i Ujedinjenog Kraljevstva, u kojem je poginulo više od 900 ljudi. Iako su otoci i danas pod britanskom upravom, Argentina ih i dalje smatra svojim teritorijem i naziva Malvinima.

Sve se događa uoči polufinalnog dvoboja Svjetskog prvenstva između Argentine i Engleske, koji je na rasporedu u srijedu.

ArgentinaEngleskaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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