Kaos prije velikog polufinala: Argentinci i Englezi se već sukobili na tribinama, procurila snimka

Argentina i Engleska još nisu ni izašle na teren u polufinalu Svjetskog prvenstva, a tenzije su već porasle. Na društvenim mrežama pojavila se snimka sukoba njihovih navijača na tribinama.

🚨🇦🇷 Argentinos e ingleses se AGARRARON A LAS PIÑAS en las tribunas durante el partido entre Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y Noruega 🇳🇴. pic.twitter.com/PaisRe72MW — Alerta en las Calles 🏙📢 (@AlertaArgNews) July 12, 2026

Prema pisanju američkih medija, incident se dogodio tijekom četvrtfinala između Engleske i Norveške. Sve je počelo obračunom dvojice muškaraca, a zatim su se uključili i navijači u argentinskim dresovima.

Rivalstvo Argentine i Engleske desetljećima nosi poseban naboj, a njihovi dvoboji često nadilaze nogomet. Najpoznatiji su okršaji iz 1986., 1998. i 2002. godine koji su ostali upisani u povijest svjetskih prvenstava.