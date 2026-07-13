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Kaos prije velikog polufinala: Argentinci i Englezi se već sukobili na tribinama, procurila snimka

Kaos prije velikog polufinala: Argentinci i Englezi se već sukobili na tribinama, procurila snimka
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Foto: X

Rivalstvo Argentine i Engleske desetljećima nosi poseban naboj

13.7.2026.
11:06
Sportski.net
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Argentina i Engleska još nisu ni izašle na teren u polufinalu Svjetskog prvenstva, a tenzije su već porasle. Na društvenim mrežama pojavila se snimka sukoba njihovih navijača na tribinama.

 

 

Prema pisanju američkih medija, incident se dogodio tijekom četvrtfinala između Engleske i Norveške. Sve je počelo obračunom dvojice muškaraca, a zatim su se uključili i navijači u argentinskim dresovima.

Rivalstvo Argentine i Engleske desetljećima nosi poseban naboj, a njihovi dvoboji često nadilaze nogomet. Najpoznatiji su okršaji iz 1986., 1998. i 2002. godine koji su ostali upisani u povijest svjetskih prvenstava.

Svjetsko Prvenstvo 2026.ArgentinaEngleska
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