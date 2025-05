Legendarno krilo Hrvatske najavilo susret s Belgijom: 'Sad je vrijeme da iskoriste tu šansu'

Hrvatska rukometna reprezentacija nastavlja u srijedu svoj kvalifikacijski ciklus za Europsko rukometno prvenstvo 2026. Izabranici Dagura Sigurdssona već su sve sredili, osigurali plasman, i sada još samo čekaju Belgiju i Luksemburg. Hrvatski rukometaši najprije će u srijedu od 20.10 odmjeriti snage s Belgijcima, a tome susretu porazgovarali smo s legendom hrvatskog rukometa, Zlatkom Horvatom.

Legendarni Zlaja najprije nam je otkrio što će Dagur vjerojatno pripremiti za ogled s Belgijom

"Pretpostavljam da će Dagur dati priliku igračima za dokazivanje. S obzirom na našu poziciju u kojoj se nalazimo, gdje smo osigurali prvo mjesto, ove dvije utakmice poslužit će tome da vidi na koga može računati u budućnosti. Mislim da će biti dosta rotacija, dečki koji su prije dobili manje prilika sad će dobiti više minuta i tu će morati dokazati i pokazati da se na njih može računati. Sad je jako dobro vrijeme da iskoriste tu šansu", rekao je Horvat na početku, pa se osvrnuo na hrvatskoga protivnika.

'Ako ne napraviš posao do kraja...'

U rukometu više ne postoje liliputanci, svaka reprezentacija može biti opasna. Ipak dojam je kako Belgijci nisu tako opasni u rukometi kao njihovi susjedi Nizozemci.

"Pa dobro, Nizozemska je već dugi niz godina u uzlaznoj putanji, puno sredstava uložili u rukomet. Naravno, prvenstveno u ženski rukomet, pa onda i poslije u muški. Iz tog razloga se oni baš ne mogu mjeriti. Belgija je tu uvijek imala umjerena ulaganja, ne previše, ali su opet respektabilna ekipa. Ako ne odradiš posao kako spada, mogu biti opasni, a ja sam osjetio i to na svojoj koži. Znalo je biti problema kad smo slabije ušli u utakmicu, ali onda smo na kraju smo uspjeli pobijediti."

'S njima nam je uvijek bila muka'

Zlatko je gotovo puna dva desetljeća nosio kockasti dres pa smo morali upitati koja ga je 'mala' momčad najviše iznenadila i radila mu probleme u njegovoj dugoj reprezentativnoj karijeri.

"Ah mala, možda u smislu nepoznata reprezentacija s kojom nismo često igrali. Argentina je bila ta koja nas je uvijek mučila. Baš nikako nisam imao dobar rezultat s njima. S Argentincima mi je uvijek bila muka. Bili su pravi fighteri i nisu nam ležali. Tu su bili i Brazilci, ali Argentine se sjećam zato što su u par navrata to bile vrlo važne utakmice.

Brazil nas je zapravo 2019. izbacio iz borbe za medalju u Njemačkoj. Zato kažem da nisu to male reprezentacije. No, češće igraš s europskim reprezentacijama i to su ekipe za koje otprilike znaš kako rade te ih pratiš puno više. Tako je i lakše pripremiti se za njih. Za Brazil i Argentinu je malo drukčije, ako im uđeš u mlin teško se izvaditi iz toga", otkrilo nam je nekadašnje legendarno desno krilo Hrvatske.

'Znam koliko je važan ovaj ciklus'

No vratimo se Belgiji. Hrvatska publika uvijek je zahtjevna s velikim očekivanjima od reprezentacije. Možemo reći kako hrvatski rukometaši prvi puta nakon dugo vremena igraju utakmicu bez ikakvoga pritiska.

"To je jako lijep osjećaj. I u mojoj karijeri takve su utakmice većinom bile poslije prvenstva. Obično je to reprezentativno okupljanje bilo u lipnju. Puno nam je značilo da te dvije utakmice nakon cijele sezone ne moraš biti na full gasu, nego se više skoncentrirati na druženje sa suigračima i građenju atmosfere. Naravno, treba odraditi posao kako spada, ali kad se i to ostvari puno je lakše igrati utakmice. Svjestan sam stoga koliko je važan taj završni ciklus. kad ovako uđeš sa sigurnim prvim mjestom kao naši dečki, onda je sve jednostavnije. Još će se oni u ove dvije utakmice zbližiti i više raditi na, neću reći team buildingu, nego intenzivnijem druženju i nekoj vrsti opuštanja pred kraj sezone", rekao je Zlatko pa zatim poslao poruku za kraj:

"Najbitnije je da svi uđu u igru i pokažu izborniku što znaju. Nakon osvojenog svjetskog srebra vratio se taj pobjednički mentalitet i nema igrača koji ne želi biti dio ove lijepe rukometne priče", zaključio je Zlatko Horvat poželjevši svu sreću izabranicima Dagura Sigurdssona.

