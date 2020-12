Rekle su joj da se divno sredila za emisiju i da su joj sve omogućile te da je ‘s njom teško, a bez nje još teže’

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija priredila je senzaciju osvojivši brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Danskoj nakon što je u susretu za broncu u Herningu pobijedila domaćina sa 25:19.

Prva je to medalja za hrvatski ženski rukomet na velikim natjecanjima i sasvim sigurno jedna od najvećih senzacija u povijesti europskih prvenstava.

U RTL-ovom studiju nakon pobjede gostovala je Ivana Kapitanović, inače kapetanica hrvatske ženske rukometne reprezentacije koja nije mogla nastupiti zbog ozljede.

“Nevjerojatne emocije me obuzimaju još i sad. Reprezentacija koja je bila otpisana još prije puta na prvenstvo od svih popela se na tron. Godinama sam bila članica te reprezentacije i preponosna sam“, rekla je Kapitanović u studiju RTL-a.

‘Želimo biti rukometna velesila’

“One nisu od prvog dana svjesne što rade i vjerojatno neće biti ni sutra svjesne. Trebaju samo uživati u onome što su napravile“, rekla je Ivana, a onda je pogledala poruku rukometašica iz Danske koje su nju malo proanalizirale.

Rekle su joj da se divno sredila za emisiju i da su joj sve omogućile te da je „s njom teško, a bez nje još teže“.

Emotivna Kapitanović nastavila je: “Rekla sam da me ne rasplačete… Ozljede su dio sporta i teško mi je što nisam tamo s njima, no nikad nisam otišla od njih. Stalno sam se čula s njima i nisu me ni sad zaboravile. Proživljavam najljepši dio svoje karijere, bez obzira što nisam s njima.“

“Sigurna sam da će se dogoditi promjene. Ne želim da se zaustavimo na ovome. Sigurna sam da ćemo cure i ja dati sve od sebe da ih se ne bi gledalo kao neki bljesak, nego stvarno želimo biti rukometna velesila“, zaključila je Kapitanović.