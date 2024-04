Mario Kelentrić nakon 4 godine vraća se u rukometnu reprezentaciju Hrvatske. Dagur Sigurdsson odlučio je pozvati cijenjenog trenera golmana i proslavljenog bivšeg reprezentativca kako bi bio uz Dominika Kuzmanovića i Mateja Mandića, mlade hrvatske golmane koji su budućnost rukometne reprezentacije Hrvatske, tj zadužen za osjetljiv i ključni segment...

Javio nam se Kele kako bi za portal Net.hr prokomentirao ovaj veliki trenutak za njega, koji život znači. Vijest je objavio putem društvenih mreža. Stavio je staru sliku sebe u hrvatskoj rukometnoj trenirci. Javio nam se malo poslije.

Zamijenit će Valtera Matoševića

U reprezentaciji Hrvatske zamijenit će dosadašnjeg trenera golmana Valtera Matoševića.

"Dobio sam poziv da se ponovno vratim u reprezentaciju, što me jako iznenadilo. Ali, presretan sam i počašćen što mogu biti dio tog tima i imam osjećaj da je ovo generacija koja može napraviti velike rezultate što su pokazali na zadnjim kvalifikacijama za OI. Moramo se što bolje pripremiti za OI, koje su možda nikad jače, kvalitetnije, jer nemaju autsajdera. Od 12 na turniru, 10 je TOP ekipa. Svaka reprezentacija skoro može ući u polufinale. Na jednom takvom turniru, u jednom danu, sve je moguće", priča nam Mario Kelentrić i nastavlja:

"Ova rukometna reprezentacija Hrvatske ima spoj mladosti i iskustva. Došla je jedna generacija mladih igrača koji mogu podnijeti dosta dobar teret. Nadam se da će to na kraju sve završiti kako i dolikuje hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, da se odmah vratimo u sam vrh. Na kraju, kad se pogleda, izgleda da nam je strani izbornik, u ovom slučaju kapacitet Dagura Sigurdssona, bio potreban. Ne želim reći da je netko drugi preuzeo reprezentaciju, da ne bi otišao na OI. To nikad nećemo saznati."

'Dobili smo velikog trenera'

Dagur Sigurdsson je pun pogodak.

"Mi Hrvati moramo shvatiti da smo dobili jednog trenera koji ima takav CV i rejting, kao da hrvatsku nogometnu reprezentaciju preuzme jedan Mourinho, Ancelotti, Kloop... Dagur Sigurdsson je dokazana vrijednost. Znam ga još od igračkih dana, igrao sam protiv njega u reprezentaciji. Poznajemo se iz Bundeslige kad sam ja bio igrač, a on vodio Fuchse Berlin."

Kelentrić nam je otkrio:

"Jako veliko mišljenje imam o Sigurdssonu, bez obzira na ovo što se dogodilo, da sam u njegovom stožeru. Ostao sam, moram vam priznati, pomalo iznenađen što je Dagur Sigurdsson prihvatio takav jedan poziv na klupu Hrvatske, ali poslije kad sam razmišljao, shvatio sam da, jednostavno, to je čovjek koji u našoj reprezentaciji vidio potencijal koji mi vidimo zadnjih godinu - dvije, ali nisu napravili taj iskorak. Sigurdsson je utjecao na izbor igrača, vođenje, pripremu i plasirali smo se na OI. Dominantno. U srcu Njemačke, bez obzira što Nijemci nisu više svjetska velesila u rukometu."

Foto: Marcus Brandt/PIXSELL Foto: Marcus Brandt/PIXSELL

'Sigurdsson smatra da mogu pridonijeti'

Dagur Sigurdsson pravi jednu novu moćnu reprezentaciju Hrvatske u kojoj Islanđanin vidi trenera golmana Gummersbacha, hit momčadi Bundeslige koja se nalazi na 6. mjestu i bori za ulazak u Europu, što je malo tko prognozirao prije početka sezone.

"Moj zadatak su golmani. S obzirom da sam tu u Njemačkoj, s obzirom da poznajem dosta igrača i mogu, po Sigurdssonovoj procjeni, doprinijeti momčadi kao trener golmana. U dogledno vrijeme, Kuzmanović dolazi upravo u Gummersbach, tako da bi mogli raditi tijekom cijele godine dok smo u reprezentaciji."

Kelentrić izbornikov poziv nije očekivao i tim je njegova sreća veća...

"Ma, nisam to očekivao, ni u primislima mi nije takvo što bilo. Razveselilo me, stvarno je. Sad sam puno bolji trener golmana nego što sam bio prije 5 godina. Puno toga sam u međuvremenu i naučio. Tu sam i neke škole završio. Dobio i neke certifikate što sad i nije presudno, ali u principu smatram da sam u najboljim godinama iz golmana izvući ono najbolje. Na kraju, oni brane, a mi smo treneri koji ih vode. Ja ću biti najbliža veza s golmanima."

Golmani su u rukometu ključni danas

Dosta stručnjaka i bivših rukometaša smatra da su golmani možda i najbitniji segment u današnjem rukometu. Iako, uvijek su golmani u rukometu bili iznimno bitni, presudni. Tim više je odgovornost Marija Kelentrića i zadatak koji će imati veća i teži. Mandu i Kuzmu treba maziti i paziti, čuvati kao oko u glavi, ali i adekvatno voditi, da u ključnim trenucima budu prevaga. Kapaciteti koje ovaj dvojac na golu Hrvatske ima su veliki...

"Odgovornost koju imam je velika i da, trener golmana je u najbližoj vezi s golmanima kao takvim. Uvijek ističem da su golmani i trener golmana tim u timu. Mi smo ipak pojedinci koji smo izdvojeni. Ti kad si igrač u polju, suigrač ti uvijek može pomoći. Međutim, golman je na golu sam, naravno ispred njega je obrana koja, ako je dobra, je lakše, međutim to je jedan dio rukometa koji je jako osjetljiv, a hvala Bogu, ja sam na tom specifičnom području, u tom dijelu rukometa, proveo preko 40 godina. Skoro 40 godina. Ako se uzme sve to u obzir, moglo bit ispasti to jako dobro", tvrdi Mario Kelentrić.

23 godine profi golman, 12 godina trener na najvišem nivou

Puno je to godina. Stari smo, Mario, stari...

"Hahaha", jesmo. Meni je 51. Imam 23 profesionalne godine kao golman, igračke karijere, a 12 godina sam trener golmana i to na najvišem nivou, od Zagreba gdje smo igrali Ligu prvaka, repezentacije, Kine, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, kad smo uzeli zadnju medalju, dok sam ih ja spremao. I sad, evo, Bundesliga. Radim u jednom vrhunskom klubu. Joj, ne volim tu sad nabrajati o sebi, ali ima tu pregršt iskustva, volje, želje i nade da će to sve biti ok, kako treba".

Kelentrić je poznat po tome što izuzetno dobro poznaje svoje golmane i s njima uvijek nađe posebnu živu, vezu, ključnu da se oni osjećaju sigurno, samopouzdano i spremno za sve izazove i opterećenja u datom trenutku. Trener golmana mora osjećati vratare koje vodi. Više nego itko. Odgojio je Mario čitav niz golmana, a od kad je posljednji put bio trener golmana u reprezentaciji Hrvatske, pa do danas, puno se toga promijenilo u struci.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Zlatna generacija hrvatskog rukometa.

"Je, osim što imam puno utakmica u Bundesligi, ima tu promjena, ali moram reći da to nije sad nešto posebno drastično. Prije 20 godina period i sad, da sam bio, onda bi vam mogao reći da je tako, jer je to jedan dug period. U principu, to su klasične stvari koje su uvijek iste - praćenje igrača, suradnja s obranom, treninzi, kad se i što radi te u kojoj mjeri. Pripreme za suparnika."

'Za svaku se momčad moraš spremati drugačije'

Ušao je Mario u meritum stvari...

"Primjerice, ne možeš se isto pripremati za Magdenburg, govorim o Bundesligi, primjer navodim, te ta Wetzlar. Drugačiji šutevi, drugačiji šuteri, postoje razmičite ekipe, one koje više igraju jedan na jedan. Potrebno je uočiti kako se postaviti na golu, da to donese prevagu. To su stvari koje su meni rutina i koje je obavljam u skladu sa svojim znanjem."

Kele je istaknuo bitnu stvar:

"To su segmenti za koje se spremaš za svakog suparnika drugačije, ali osnova i ono sve što je bitno je naučiti golmana da se postavi za određenog igrača ili momčad, na određeni, dobitnički način, da uzme bitne, ključne i određeni broj obrana. Hoću reći, ako želiš obraniti loptu, u ključnom trenutku i kad se ne lomi utakmica, golman mora biti u najoptimalnijoj i najboljoj situaciji, najbolje postavljen, u najboljem kutu... danas ako zakasniš pola koraka, pola sekunde, vratar dobije gol. To su stvari o kojima se radi, ali to su sad već stručne stvari koje širu javnost toliko i ne zanima."

Hrvatska rukometna reprezentacija ima mlade vratare koji su napravili bitan iskorak...

"Dominik i Matej su dečki koji su prva golmanska opcija reprezentacije Hrvatske. Ne zato što su lijepi ili ne znam što, nego zato što su pokazali, Matej u Zagrebu gdje se dobro razvija i Dominik u Našicama i onda su se ujedinili u reprezentaciji, gdje smo jednostavno pokazali da su, bez obzira na sve, na mladost, na to što su tek zakoračili u ozbiljan rukomet, napravili su iskorak na posljednjem EP-u kao i u kvalifikacijama za OI. Matej je napravio iskorak i u Ligi prvaka. Normalno da je tu i jedan Filip Ivić, iskusni golman s kojim sam ja i radio, kojeg poznajem, uostalom i sad na spisku za turnir u Norveškoj. Trebalo bi možda malo obratiti pažnju na Sandra Meštrića koji korektno, čak i dobro brani za Kielce."

A takvi klubovi ne kupuju baš bezveze golmane. To bi trebao biti jedan kostur golmana rukometne reprezentacije Hrvatske, ključnog segmenta u današnjem rukometu za sljedećih nekoliko godina.

"U međuvremenu, da smo prije dvije-tri godine pričali, nitko ne bi spominjao niti Mandića niti Dominika. Ne znamo u ovom trenutku, stoga, što će budućnost donijeti, hoće li se pojaviti, isplivati novi mladi golman kojeg treba zvati kao što se to dogodilo Mateju i Kuzmi. U ovoj fazi sad, to su 3-4 golmana na koja se treba računati, s obzirom na formu, ozljede, u godini koja je nama jako bitna, s obzirom na OI u Parizu i SP koje se održava u Hrvatskoj, dijelom. Ali, to je neka jezgra oko koje ćemo se vrtjeti."

Mario Kelentrić prokomentirao je svoj Gummersbach.

"Da je sad neka povijesna prilika ova situacija u kojoj se nalazimo i ne mogu reći, jer Gummersbach je klub koji je 5 puta bio prvak Europe, 20 je puta bio njemački prvak. Međutim, ako se uzme u obzir posljednjih 7-8 godina, ovo je najbolja godina kluba. Dvorana nam je već dugo rasprodana do kraja prvenstva. Trenutno smo 6. s velikom šansom da obranimo tu poziciju. Možda čak i da napadnemo 5. mjesto na kojem je Melsungen. To bi bilo, evo, nakon 3 godine druge lige, prošlogodišnjeg našeg ulaska u prvu ligu - Bundesligu, da klub može igrati Europu."

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Od skoro anonimusa u Bundesligi pa do reprezentativaca i potencijalnih reprezentativaca. Najbitnije je za Gummersbach da momčad kao jedna cjelina, objašnjava nam Kelentrić, radi dobre stvari. U posljednjih deset susreta, klub ima osam pobjeda i jedan neriješeni ishod. Ima i poraz od Magdenburga.

"Gummersbach je stabilan klub. Jako dobar. Pojačali smo se s pravim igračima, ali posao koji radi moj Sigurdsson (Guðjón Valur Sigurðsson op.a), s obzirom da se izbornik i on isto prezivaju, je fenomenalan", zaključuje Mario Kelentrić.