Veselin Vujović, sad već bivši trener Nexea, dao je intervju za portal Net.hr o kazni od tri mjeseca zabrane rada koju mu je izrekao stegovni sudac Hrvatskog rukometnog saveza Srećko Ilić zbog incidenta na prvenstvenoj utakmici protiv Zagreba u Našicama. Naravno, Vujović nam je u potpunosti otvorio dušu i po prvi put javno rekao neke stvari.

Odlazi nakon skandala

To je napravio u svom, emotivnom stilu, bez ikakvih zadrški. Iskusni rukometni stručnjak izdržao je na klupi Nexea manje od dva mjeseca, a odlazi iz Našica nakon skandala koji je nastao.

Drakonske kazne

Podsjetimo, veliki rukometni derbi između Nexea i Zagreba u Našicama u Ligi za prvaka 7. travnja prekinut je sedam sekundi prije kraja prvog poluvremena nakon što je igrač Nexea Marko Bezjak srušio delegata Antu Josića, tako što ga je u prolazu udario ramenom u leđa.

Najoštrije je kažnjen Bezjak koji je dobio jednogodišnju kaznu, kažnjen je i Veselin Vujević koji je žestoko protestirao na sudačke odluke, a igrač Andraž Velkavrh sa zabranom igranja 4 mjeseca. RK Nexe dobio je kaznu od 4 000 eura.

'Ništa se specijalno nije dogodilo'

"Nije se nešto specijalno dogodilo, jedino što znam da me HRS kažnjava sa tri mjeseca zabrane rada na klupi Nexea. To znači definitivno da ja ne mogu biti na klupi Nexea kao trener do kraja sezone, bilo je najrealnije da podnesem ostavku i da na moje mjesto dođe Krešo Ivanković, moj pomoćnik. Tako je i ispalo. To što sam ja bio pun revolta poslije utakmice sa Spačvom, pa je eto tako ispalo, ali u principu, to je jedan logičan slijed događaja. Ništa traumatično i ne znam što sad", priča nam u uvodu Veselin Vujović.

'Ne znam čime su se rukovodili kad su odlučivali o kazni'

Kako Veselin Vujović gleda na visinu kazne i reakciju koju je imao?

"Iskreno, ne znam koji su kriteriji, koje su kriterije uzimali kad su odlučili da me tako drakonski kazne. Ja stvarno ne znam, eto, ne znam. Čime su se ti ljudi rukovodili, uzimajući u obzir moje izjave, izjave svjedoka, ponašanje sudaca u tom trenutku. Ako netko zbog verbalnog prekršaja bude kažnjen tri mjeseca, onda su se tu počele događati neke čudne stvari i samo se iskreno nadam da će se i prema drugim sudionicima u prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi isto tako postupati, ponašati, da će 'vaga pravde' u hrvatskom rukometu biti ista za sve, a ne samo za mene oštro, a za druge za isto ili slično - blaže".

Nastavio je Veselin Vujović svoj monolog...

"Ako se uzme u obzir da sam ja toliko godina bio u hrvatskom rukometu, da nisam nikad bio kažnjen, da nisam imao ni prekršaj kad je Hrvatska u pitanju, da nisam nikad kažnjem u Hrvatskoj, da mi je ovo prvi prekršaj ovdje u ovoj ligi, ako se uzmu u obzir navedene okolnosti, možda se kod donošenja odluke o kazni moglo drugačije gledati. Što da radim sad? Za mene je ovaj slučaj završen, neću si razbijati glavu jer moglo ispasti drugačije. Bože moj, takav je život, takav je ovaj posao".

'Ovakvo što nikad nisam doživio'

Da li je ikad Veselin takvo što u karijeri, od kazne do skandala koji je nastao oko svega, doživio?

"Nisam. Iskreno, onakvu situaciju nisam nikad doživio. I konačne presude koje su drakonske, nevjerojatne. 10-0, uzimanje boda Nexeu, kažnjavanje troje sudionika koje su, eto, iz Nexea sva trojica. Apsolutno, isključivo, najveći krivac za sve je samo Nexe, ja, igrači, a nitko drugi. Takoispada, a ja to tako ne vidim, jer za tango je potrebno dvoje. Svi koji iole malo poznaju situaciju u hrvatskom rukometu jasno je bilo kako će se sve ovo završiti".

Kako je prošao razgovor s čelnicima Nexea, je li pokušao smiriti tonove i situciju, popraviti stanje, razgovarati s nekim iz Saveza, nešto, bilo što?

"Nisam, stvarno nisam. Iskreno, bio sam razočaran čitavom situacijom. Iznenađen, jer ipak tko god je vidio video snimku tog događaja i same utakmice, shvatio je i jasno mu je da to i nije bo napad tog intenziteta niti te namjere prema delegatu, kako je to okarakterizirano. Smatram da utakmica nije trebala da bude prekinuta, jer sve to što se dogodilo, prekid utakmice, sve sankcije, sve nam je to napravljeno namjerno. To je sve meni malo iscenirano, ali apsolutno smo opet krivci mi, jer smo nasjeli. I reakcije naše klupe, naših igrača dovelo je do toga da mogu intepretirati stvari, slučaj na takav način. Sad plaćamo te sankcije. U svim oblicima. Ništa to nije iznenađujuće za mene."

'Žao mi je, ali na sebe nedam. Nikad'

Emocije su zeznuta stvar. Da može Vujović vratiti vrijeme, bi li postupio isto ili drugačije?

"Naravno da mi je žao zbog kompletne situacije. Hoću reći, nisam od ovih mladih generacija koje šute kad im nanose nepravdu. Ja sam čovjek koji ne da na sebe i na svoj identitet, a tog dana sam bio na udaru nepravde, jer kriterij sudaca nije bio ujednačen prema igračima Nexea, kao što je to bio prema RK Zagreb. Moja reakcija je bila izazvana time, jer iskreno smatram da poslije 40 i nešto, tj 50 i nešto godina u rukometu, imam dobru procjenu i sud o tome griješe li suci nenamjerno ili s razlogom."

Veselin Vujović u jednom je dahu dodao:

"To je bila i zbog toga je bila ta moja reakcija. Za tu sam svoju reakciju prvo dobio žuti karton, pa dvije minute. Znači, ja sam sankcioniran za to kako sam se ponašao u toku igre. Kasnije u tom prekidu, tu je bilo svega i svaćega. I od strane sudaca, verbalnih sukoba, duela i meni je sudac Jurinović nazvao smećem i rekao da ga udarim ako smijem. Znači da je došao s namjerom da me isprovocira, da me kazne i izbace iz hrvatskog rukometa. "

Vujo tvrdi i sljedeće:

"Naravno da nisam nasjeo na tu foru, ali i pored toga je upisano u zapisnik to što je upisano i ja za to što sad tvrdim imam svjedoke. Tu su bili ljudi koji su radili za zapisničkim stolom, zaštitari, moj kolega Ivanković i nek igrači su čuli da je sudac psovao i Bezjaka i mene. Naravno, to je prošlo bez ikakvih sankcija i nikome ništa. Ne želim više ulaziti u tu priču i u najmanju ruku je to Zagreb koji je moj klub, Sam sebi sam prije utakmice rekao da neću reagirati, da ne želim ući, biti uvućen u bilo kakvu situaciju."

Jedno priznaje, ali i ne odstupa:

"Nažalost, u trenutku nisam imao kontrolu jer je to bilo stvarno previše što nam se radilo. Nisam očekivao da će se kasnije izroditi, nastati sve ovo. Žao mi je zbog ugleda i hrvatskog rukometa i RK Nexe i Zagreb. I ja po starom dobrom običaju ću svoju kaznu snositi kao što sam to radio uvijek. Meni nikad ništa nije oprošteno".

'Veliki broj hrvatskih sudaca radi po nečijim naređenjima'

Je li Vuji karakter kumovao dosta toga u životu?

"Naravno, ali taj moj karakter me doveo do toga da budem među najboljim rukometašima svijeta. Ta moja čvrstina karaktera i ta postojanost je jako važna za sportaša, za čovjeka itd. Međutim, sigurno da sam u nekim tim situacijama možda pretjerao i mogao bolje odreagirati. Imati tu neku mirnoću i kontrolu. Ponekad se to otme kontroli, jer od kad znam sebe imam problem sa sucima. Veliki broj sudaca u hrvatskom rukometu radi po nečijim naređenjima. Ma što da vam više kažem".

'Da je 'ubio' nekog Bezjak, ne bi dobio takvu kaznu'

Da li se oprostio s igračima?

"Naravno i za jedan tako kratak period u Našicama, proveo sam u Nexeu samo dva mjeseca, izgradili smo jedan dobar odnos, emociju, kemiju i veliko povjerenje. Nažalost, tako je, kako je. Pazite, Marko Bezjak je za ono češanje ramenom dobio godinu dana. U mnogim sportovima za takvu stvar bi se dobila suspenzija na utakmicu - dvije, a pazite vi sad - godinu dana. Da je 'ubio' nekog ne bi dobio takvu kaznu. Andraž Velkavrh ne bi dobio 4 mjeseca, samo je rekao sucima - sram vas bilo, kradete nas. To je za tri utakmice."

Nema Vujović sreće u hrvatskom rukometu. Misli li Veselin da ga netko namjerno sabotira?

"Ma ne znam, ne bi ja tako to rekao. Čini mi se da sam sam bio u pogrešnom trenutku na pogrešnom mjestu. Smatram da me itekako cijene i poštuju u hrvatskom rukometu i da šira javnost to zna cijeniti. E sad, uvijek će biti nekih pojedinaca, u bilo kojoj profesiji je tako i uvijek će biti svakakvih komentara. Evo, čujete tu i tamo svakakve komentare za jedne legende poput Luke Modrića i Ivana Balića, a to je zato što ćete u uvijek i svugdje naći nekoliko bolesnika koji će napisati ružne komentare o njima. Treba se ipak držati onog što ljudi u pozitivnom kontekstu misle o vama", zaključio je Veselin Vujović.