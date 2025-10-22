Velike promjene u Ligi prvaka i Europskoj ligi: Hrvatski klubovi dobivaju dodatne šanse

EHF je u Beču službeno predstavio novi sustav natjecanja za Ligu prvaka i Europsku ligu. Liga prvaka proširuje se s 16 na 24 kluba, koji će igrati u šest skupina po četiri.

Format natjecanja

Prva dva kluba iz skupina idu u drugu fazu, spajajući se u dvije skupine po šest, dok četvrtfinale i Final four ostaju kao dosad. Treće i četvrto mjesto iz prvog kruga ide direktno u Europsku ligu, dok peto iz drugog kruga također prelazi u EL.

Europska liga imat će 32 kluba, bez kvalifikacija, s osam skupina po četiri. Prva dva kluba idu u prvu eliminacijsku fazu, gdje se spajaju s treće- i četvrtoplasiranim iz Lige prvaka. Nakon daljnjih eliminacija, osam pobjednika ide u četvrtfinale i Final four.

Širenjem Lige prvaka povećavaju se prilike za klubove iz manjih liga, ali i konkurencija jača, posebno iz Njemačke i Francuske. Za hrvatske klubove, poput Zagreba, Nexea i Sesveta, ovo znači više šanse za nastavak europskog puta, a eventualno bi mogao ući i dodatni predstavnik ako se nastave skupljati bodovi.

