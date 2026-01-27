Šase Cindrića i sjajni Mandić i Kuzmanović: Odaberite najbolji potez utakmice

Hrvatska rukometna reprezentacija nastavila je svoju borbu za polufinale na ovogodišnjem Europskom prvenstvu. U trećem kolu drugog kruga rezultatom 29:25 pobijedili smo Sloveniju.

Utakmica je ponudila pregršt sjajnih poteza i golova, ali i obrana golmana.

Za vas smo izdvojili tri najbolja poteza, a na vama je da odaberete Telemach potez dana - po izboru gledatelja!

Telemach potez dana je

1. Šase Cindrića za fenomenalan gol Hrvatske

2. Ma bravo, Manda! Ovo je obrana s klupe letećeg Mateja

3. Obrana Kuzmanovića u najbitnijem trenutku

Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.

Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora.

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!