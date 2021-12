Hrvatske rukometašice od 20.30 igraju protiv jake ekipe Španjolske u drugom kolu drugog kruga SP-a u Španjolskoj, a izbornik Nenad Šoštarić još uvijek ne zna koje igračice mogu igrati, odnosno kakva je situacija točno. Točnije, nema konačnu potvrdu...

Direktorica i fizoterapeutkinja pozitivne

Čeka se, naime, vjerodostojniji PCR test za koronavirus koji još nije došao. Iz HRS-a, iz Španjolske, su nam potvrdili u 17 i 10 da još uvijek čekaju PCR test i da se još ništa ne zna...

"Nema još ništa, još uvijek čekamo PCR test", poručili su nam iz tabora hrvatske ženske rukometne reprezentacije u petak kasno poslijepodne...

Direktorica i fizioterapeutkinja hrvatske ženske rukometne reprezentacije, naime, bile su pozitivna na testiranju na koronavirus u petak ujutro, ali nitko od igračica i trenera koje večeras čeka ključna utakmica sa Španjolskom na Svjetskom prvenstvu, nije pozitivan. Tako je sad, prema prvim informacijama nakon brzog antigenskog testa. No, to nije službeno. PCR test je vjerodostojniji i samo se njega gleda. Nadamo se iskreno kako će PCR potvrditi rezultate brzog antigenskog testa. Tu informaciju da nisu zaražene prije toga su potvrdile i same igračice za Hinu...

'Mi smo negativne'

"Mi smo sve negativne", rekla je jedna.

"Nije nitko od trenera koliko znam, to je bitno...", dodala je druga.

Testiranje je provedeno brzim antigenskim testom, no zbog dva pozitivna slučaja čitava ekipa se zatim testirala vjerodostojnijim PCR testom. Taj, kao što smo u uvodu istaknuli, se još uvijek čeka...

"Rezultati opet kasne", napomenula je igračica dodavši da su rezultati kasnili u ponedjeljak. Tada su stigli u 19 sati, a utakmica s Japanom je počela u 20.30 sati. Izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Nenad Šoštarić je nakon poraza od Japanki, za kameru RTL-a, rekao:

"Imali smo danas dan kakav ne bih poželio ni najvećem neprijatelju. Mi smo doslovce u 10 sati ujutro saznali da su dvije naše igračice pozitivne. Testirali su nas u 10 i sve do 19.15 nismo znali tko od nas može ići na utakmicu, tko ne može. To je bio broj jedan. Broj dva, cure su odigrale hrabro, ali prije smo mi izgubili utakmicu nego one dobile. Imali smo tri razlike, loptu, promašili zicere, oni s tri došli na jedan. Cure su se borile u obrani, na klupi smo imali samo krila. Nismo mogli puno mijenjati. Žao mi je zbog njih".

U ponedjeljak su tako na jutarnjem testiranje bile pozitivne vanjske igračice Ćamila Mičijević i Ivana Dežić, a zatim je PCR test pokazao da je inficirana i Doris Krsnik. Njih tri se peti dan nalaze zatvorene u sobama u hotelu u Castellónu, gradu u kojem je Hrvatska igrala početne tri utakmice te je za njih Svjetsko prvenstvo završilo.

Španjolke moraju pasti

Hrvatska u južnom španjolskom gradu Torrevieji igra utakmicu sa Španjolskom u kojoj mora pobijediti kako bi produžila nadu u prolazak u četvrtfinale, dok je domaćinu Španjolskoj dovoljan bod. Niti jedna igračica Španjolske nije zaražena koronavirusom, rekao je u petak glasnogovornik njihovog saveza u izjavi za Hinu.

Premda su sve reprezentacije, uključujući igračice i članove stožera, došle cijepljene u Španjolsku po nalogu IHF-a, na početku turnira se inficiralo pet igračica Austrije. Zbog toga je IHF odredio obvezno testiranje brzim antigenskim testom ujutro na dan utakmica. Mjera je stupila na snagu u nedjelju, a u ponedjeljak ujutro je koronavirus otkriven kod triju vanjskih igračica Hrvatske koje su isti dan morale propustiti susret s Japanom.