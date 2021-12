Nije izborniku hrvatske ženske rukometne reprezentacije Nenadu Šoštariću lako na SP-u u Španjolskoj. Koronavirus cirkulira unutar ekipe, tri igračice, direktorica i fizoterapeutkinja su pozitivne na COVID-19 i nalaze se u izolaciji, a k tome slaba je mogućnost rotacije na vanjskim pozicijama, jer su tri bitna beka out. Mora se kemijati, razmišljati tko će uopće igrati, kakvi će biti rezultati PCR testa, zašto opet kasne... Uz to, i u ponedjeljak, 6. dan turnira kad je počelo to s koronom u ekipi, naši su prvi put čekali rezultate PCR testa, jedinog relevantnog IHF-u, do cca 19 sati, sat i pol prije početka utakmica. Ta drama prije Japanki ponovila se danas i prije Španjolki...

Tek oko 19 sati došao nalaz PCR testova, nama javili u 19.19

Tek negdje oko 19 sati došli su rezultati. Šoštarić je tako opet strahovao da će uoči važne utakmica ostati možda bez još pokoje igračice što bi bio dodatni udarac. Kako je Snježana Petika za RTL kazala uoči susreta, "nikad ne znaš"...

Opet je, tako, propala mogućnost odlaska na dogovoreni trening i opet je krenulo mučno čekanje koja izbija iz cipela i baš živcira. Ni sat i 45 minuta prije se nisu znali nalazi, rezultata ni tada još nije bilo na vidiku, stalno smo bili na liniji sa Španjolskom pa znamo što govorimo, što izbornik govori. Igračice su bile u svojim sobama, izbornik Šoštarić napet k'o puška. Tek u 19 i 19 iz hrvatske ženske reprezentacije dobili smo potvrdu iz Španjolske da nema novo zaraženih i da su u dvorani. Japan se, tako, ponovio, živciranje i strahovanje stvarno ide na krimen organizaciji. Nisu ovo baš normalne okolnosti i nije nam jasno kako se to tako loše organiziralo glede testiranja i rezultata. Stoga, ne čudi što se Nenad Šoštarić u Alicanteu u potpunosti otvorio u razgovoru s RTL-ovim Borisom Jovičićem. Jedno pitanje ga je baš bocnulo. Iskren kao i uvijek, specifičan, imao je svoje minute obraćanja i ukazivanja na problematiku...

'Ja sam malo predugo u rukometu da bi tako rezonirao kao vi'

"Ne znam kakav je vaš osvrt, ja sam malo predugo u rukometu da bi tako rezonirao kao vi. Prije svega, opet smo imali ludi dan, opet smo imali testiranje ujutro i dva člana naše ekspedicije su pozitivna. Nakon toga, zabranjen nam je odlazak na trening. Nismo trenirali, bili smo zatvoreni, opet smo dobili u 19 sati rezultate, prije dolaska ovdje. Neke stvari koje se opet pokazuju", kazao je Nenad Šoštarić i nastavio:

"Cure su odigrale dobru i poštenu utakmicu. Profulali smo dosta zicera doduše, imali smo mogućnosti, njih smo morali realizirati. No, imali smo skraćenu rotaciju igračica, a s druge strane dale su sve od sebe, ne mogu im ništa zamjeriti. Ne mogu se oteti dojmu da kriterij suđenja nije bio isti".

Nedostaju vanjske igračice

Šoštarić je istaknuo kako ekipi ne nedostaje koncentracije nego igračica. Nedostaje Ćamila Mičijević, Dora Krsnik, Ivana Ježić... Španjolski izbornik rotirao je sedam vanjskih, Šoštarić je u rotaciji imao svega 4 igračice...

"Imamo puno problema o kojima ne želimo pričati. Ne želimo se vaditi na naše probleme, oni su kakvi jesu. Nemojte zaboraviti, Hrvatska ovdje igra bez 5 vanjskih igračica. Dora Kalaus, Milosavljević, Ćamila Mičijević, Knežić i Krsnik. Obrambeni, napadački igrači, s tom ekipom mi svima radimo ogromne probleme".

Je li vam žao sad iz ove perspektive što možda niste pozvali više igračica na SP?

"Meni žao?", upitao je začuđeno Šoštarić novinara RTL-a...

"Meni nije žao jer sam ih ja pozvao, a Savez nema novaca to da plati. Što se mene tiče, ovdje ih je trebalo doći 20. Znate koliko košta jedna igračica koja sjedi, 7000 eura?! Mi ne možemo skupiti novce jer je taka situacija u državi, da nam ne mogu dati od HOO-a jedan dio, sponzora jedan dio. Bili smo prisiljeni doći sa 16 igračica. Ja sam htio 20. Ne može se, novac, tih 28-30 000 eura je jedna petina premija cura ili dečki koji su primili jednu trećinu nakon godinu dana. Mi nismo Norveška koja ovdje dolazi sa 25 igračica, mi nismo Španjolska koja je kod kuće, Francuska koja dolazi s 25. Na moju trenersku žalost, mi ovdje možemo doći samo sa 16 igračica. No, tko je mogao pretpostaviti da će ti baš tri vanjske igračice u jednom trenutku postati bolesne. To je van svake pameti".

Apel Nenada Šoštarića: 'Ma nije to apel, to je apel hrvatskog sporta'

Reporter RTL-a rekao mu je kako se nada da će se njegov apel čuti jasno i glasno i kako će motivirati cure protiv Austrije u posljednjoj utakmici na turniru...

"Ovo nije apel, ovo je apel hrvatskog sporta. Ljudi ne shvaćaju gdje smo mi i s kim se borimo. S koliko bogatih zemalja s resursima. Oni to ne shvaćaju i čitavo vrijeme prodaju maglu od rekreativnom sportu i studentskom sportu. Sliku Hrvatske u svijetu nosi reprezentativni sport. Ako želimo nešto, onda ulažimo u to. Ili recite, hajmo svi biti amateri. Nema problema. Ali, nemojte onda tražiti od nas da budemo jednako mjerljivima s najboljima na svijetu. Jedan klub iz Rumunjske sa sredine tablice ima budžet od 3 milijuna eura, više nego Zagreb Badel, ili PPD Zagreb kako se sad zove. Mi ovdje igramo na način siromašnih protiv bogatih. Djeca odustaju jer ne vide smisao u tome. Jer, u Hrvatskoj nažalost, odnos prema sportu je takav gle on je sportaš, jer nije mogao završiti školu. Malo iz mene izbija, ja baš na ovo vaše pitanje zašto nismo pozvali više igračica, baš me lijepo piknulo... Zato što smo mi siromašni Savez. Nitko na svijetu ne stvara sam 40-50 %budžeta. Španjolski rukometni savez 90% budžeta ima od države. Hrvatski savez 40", zaključio je Nenad Šoštarić.

Najbolje da pogledate i sami u gore priloženom video prilogu.

Rezultati:

Argentina - Brazil 19-24

Japan - Austrija 32-30

HRVATSKA - Španjolska 23-27

Poredak: