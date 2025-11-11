Vori sa Sesvetama na najdramatičniji mogući način stigao do velike pobjede

Rukometaši Sesveta koje trenira legendarni Igor Vori pobijedili su francuski Toulouse sa 32-31 u susretu 3. kola F skupine Europske lige, dok je Nexe u dvoboju H skupine u Našicama izgubio od švicarskog Kadetten Schaffhausena sa 29-30.

Nakon poraza od Vardara, te velikog boda protiv Kristianstada, rukometaši Sesveta su ostvarili i prvu pobjedu i to golom iz sedmerca u posljednjoj sekundi.

Drama na samom kraju

Gosti su nešto bolje otvorili susret, no u Sesvete su pronašle ritam, te sredinom prvog dijela serijom 5-0 okrenule rezultat u vodstvo 13-9. Do kraja poluvremena gosti su smanjili na 18-15, no domaćin je u 42. minuti stigao do najvećih +5 (24-19). U posljednjih 10 minuta, Sesvete su ušle s plus 3. Spustili su se Francuzi dvaput do -1 i ulovili Sesvete na 29-29, tri minute prije kraja.

U samoj završnici smo gledali pravu dramu. Nakon što su gosti izjednačili na 31-31 minutu i pol prije kraja, Sesvećani su napravili prekršaj u napadu. Francuzi su 60 sekundi prije kraja dobili loptu, ali su i oni napravili prekršaj 35 sekundi prije kraja. Igor Vori je mudro pozvao minutu odmora kako bi primirio momčad i pripremio zadnji napad. Osam sekundi prije kraja pucao je Matej Svržnjak, Lettens je obranio, ali je Maksimilijan Molc pokupio odbijanac izborivši sedmerac. Ivan Dumenčić je bio siguran pogodivši za veliku pobjedu.

Bio je to njegov peti gol na utakmici, pri čemu treći iz sedmerca. Pet golova je zabio i Tonći Ivanišević, dok je Zlatko Raužan bio najefikasniji sa šest golova. Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Nemanja Ilić sa 11 golova.

U drugom susretu iz ove skupine Kristianstad je pobijedio Vardar sa 32-31. Axel Mansson je predvodio švedski sastav sa 11 golova, dok je kod Vardara najefiksniji bio Dmitro Horiha s osam golova.

Na ljestvici skupine vodi Kristianstad s pet bodova, Vardar ima četiri, a Sesvete tri boda. Na začelju su Francuzi bez bodova.

Horvat srušio Nexe

Dramatično je bilo i u Našicama gdje je švicarski Kadetten Schaffhausen predvođen Hrvojem Horvatom, koji je dugo godina bio na klupi Nexea, slavio sa 30-29 golom u zadnjoj sekundi.

Nexe je bolje otvorio utakmicu, međutim sredinom prvog dijela gosti su okrenuli rezultat i do kraja prvog dijela stigli do prednosti od četiri gola (16-12).

U nastavku susreta gosti su imali i pet golova prednosti, međutim Nexe se vratio izjednačivši na 22-22. Do kraja susreta gledali smo neizvjesnu utakmicu. U posljednje dvije minute ušlo se rezultatom 28-28. Maros je doveo goste do nove prednosti, da bi 40 sekundi prije kraja Moslavac izjednačio na 29-29.

Švicarski sastav je imao zadnji napad, a pogodak odluke zabio je najbolji igrač utakmice Luka Maros dvije sekunde prije kraja. Bio je to njegov deveti gol na utakmici. Patrik Martinović je dodao šest, a Ariel Pietrasik s pet golova. Kod domaćina najefikasniji su bili Ognjen Cenić sa sedam golova, te Matko Moslavac sa šest golova.

U drugom susretu iz skupine Partizan je porazio Ademar Leon sa 25-18. Kod domaćina je najefikasniji bio Veljko Popović sa sedam golova, a kod Španjolaca Dario Sanz De Nicolas s pet golova.

Vode Schaffhausen i Partizan sa po četiri boda, Nexe ima tri, a Ademar Leon ima jedan bod.

