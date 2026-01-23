Izbornik nakon epske bitke: 'Dečki su sve ostavili na terenu, ledena će kupka biti puna'

Hrvatska je vodila veliku borbu s Islandom u utakmici koja je važna za polufinale Europskog prvenstva. Uspjeli smo slaviti u utakmici koja je bila napeta do kraja.

Čekamo prve izjave naših igrača i izbornika. Na terenu u Malmöu je naša reporterka RTL-a Ines Goda Forjan.

Zvonimir Srna je s Ines nakon utakmice. Srna je briljirao i proglašen je igračem utakmice.

"Želim zahvaliti navijačima. Teška utakmica, prvo poluvrijeme smo dobro igrali. Drugo smo se mučili, imali pritisak, da nas stalno stižu, psihički i fizički teško. Nadam se da nije ništa ozbiljno s Martom. Rekli su dečki da je pobjeda za Šipića koji je postao tata".

"Prvo poluvrijeme je napad bio odličan. Drugo smo se dogovorili da im ne damo loptu, da nećemo raditi greške. Izgledalo je kao mučenje, ali to je bila taktika"

"Stresna utakmica, stalno su nas lovili, bilo je teško. Idemo se odmoriti i spremiti za Švicarsku".

Švicarci?

"Poznajemo ih, znamo što igraju, znaju i oni nas. Ritam je težak. Prvo se popraviti, pogledati video. Švicarci su različita ekipa od ostalih s kojim smo igrali. Ne igraju tako brzo. Igraju puno sedam na šest. Neće biti lako, imaju Andyja Schmidta i pripremit će se za nas".

"Svi u protivnici teški, svaka je utakmica finale. Nemamo prava na kiks i tako razmišljamo i idemo dalje", zaključio je Srna.

Dagur Sigurdsson je rekao nakon utakmice: "Jako sam sretan. Dečki su ostavili sve na terenu do zadnje sekunde. Bila je teška utakmica. Igrali smo dobro, kontrolirali cijelu utakmicu. Imali su dobre nizove, ali mi smo imali karakter i volju da dobijemo utakmicu. Svi su sudjelovali, borili se, čak i ozlijeđeni igrači. Kupka za rehabilitaciju, ledena kupka će biti puna", kazao je izbornik.

"Nemam informacije o ozljedama Slavića i Martinovića, ali imamo dobre fizioterapeuta i dobre zamjene".

Sretan sam zbog Matea, jako je dobar i važan za nas, posebice kad treba zamijeniti Martinovića i njegova forma nam daje samopouzdanje".

"Švicarska je jaka reprezentacija. Rekao sam prije turnira da će mnoge iznenaditi. Igrali smo s njima pripreme u studenom, tada su bili bez nekih igrača. Bit će jako teško, moramo se opraviti do tada", zaključio je izbornik.