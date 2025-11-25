Nexe se vraća iz Beograda u Našice praznih ruku, bodovi ostali kod Partizana
Partizan je pred svojom publikom bio u rezultatskoj prednosti od početka do kraja utakmice
Rukometaši našičkog Nexea poraženi su u 5. kolu Eurolige u Beogradu od Partizana s 27-30 (12-15).
Hrvatski predstavnik je cijelu utakmicu bio u rezultatskom zaostatku, približio se početkom drugog dijela na samo gol zaostatka (17-18), ali snage za preokret nije bilo.
Kod Našičana su Luka Moslavac i Ognjen Cenić zabili po pet golova, a srpski sastav je predvodio Nikola Crnoglavac sa osam pogodaka.
Partizan je sada prvi na ljestvici sa šest bodova, a Nexe je drugi sa šest.
U odlučujućem, zadnjem kolu Nexe dočekuje španjolski Ademar 2. prosinca.
