Nexe se vraća iz Beograda u Našice praznih ruku, bodovi ostali kod Partizana

Rukometaši našičkog Nexea poraženi su u 5. kolu Eurolige u Beogradu od Partizana s 27-30 (12-15).

Hrvatski predstavnik je cijelu utakmicu bio u rezultatskom zaostatku, približio se početkom drugog dijela na samo gol zaostatka (17-18), ali snage za preokret nije bilo.

Kod Našičana su Luka Moslavac i Ognjen Cenić zabili po pet golova, a srpski sastav je predvodio Nikola Crnoglavac sa osam pogodaka.

Partizan je sada prvi na ljestvici sa šest bodova, a Nexe je drugi sa šest.

U odlučujućem, zadnjem kolu Nexe dočekuje španjolski Ademar 2. prosinca.

