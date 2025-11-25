FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EHF EUROPSKA LIGA /

Nexe se vraća iz Beograda u Našice praznih ruku, bodovi ostali kod Partizana

Nexe se vraća iz Beograda u Našice praznih ruku, bodovi ostali kod Partizana
×
Foto: Pixsell Photo & Video Agency, Pixsell/alamy/profimedia

Partizan je pred svojom publikom bio u rezultatskoj prednosti od početka do kraja utakmice

25.11.2025.
21:14
Maj Gašparac
Pixsell Photo & Video Agency, Pixsell/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rukometaši našičkog Nexea poraženi su u 5. kolu Eurolige u Beogradu od Partizana s 27-30 (12-15). 

Hrvatski predstavnik je cijelu utakmicu bio u rezultatskom zaostatku, približio se početkom drugog dijela na samo gol zaostatka (17-18), ali snage za preokret nije bilo. 

Najnovije vijesti iz rukometa čitajte na Net.hr-u

Kod Našičana su Luka Moslavac i Ognjen Cenić zabili po pet golova, a srpski sastav je predvodio Nikola Crnoglavac sa osam pogodaka. 

Partizan je sada prvi na ljestvici sa šest bodova, a Nexe je drugi sa šest. 

U odlučujućem, zadnjem kolu Nexe dočekuje španjolski Ademar 2. prosinca. 

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Jelena ispisala povijest hrvatskog badmintona

Nexe NašicePartizanEhf Europska LigaBeograd
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EHF EUROPSKA LIGA /
Nexe se vraća iz Beograda u Našice praznih ruku, bodovi ostali kod Partizana