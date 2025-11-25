Nogometni svijet u šoku: Legendarni trener ima tumor na mozgu

Slavni norveški nogometni trener Age Hareide ima tumor na mozgu, objavljeno je u utorak.

Hareide je potvrdio vijest za norveški medij VR i prekinuo jednu od najbogatijih trenerskih karijera u Skandinaviji.

Kako je otkrivena dijagnoza

Prvi znakovi bolesti pojavili su se neočekivano tijekom obiteljskog odmora u srpnju. Članovi obitelji primijetili su zabrinjavajuće promjene u Hareideovom govoru i motoričkim sposobnostima.

"Došlo je do promjene u njegovom govoru. Nešto nije bilo u redu, svi smo se složili oko toga. Moja majka je primijetila da nešto nije u redu s desnom stranom tatinog lica", izjavio je njegov sin Bendik.

Stvari su se odvijale vrlo brzo. Nakon posjeta liječniku opće prakse, Hareide je upućen u bolnicu St. Olav, gdje mu je ubrzo dijagnosticiran karcinom. Obitelj je odlučila javno progovoriti o dijagnozi kako bi preduhitrila bilo kakve spekulacije. Za samog Hareidea, koji nikada prije nije bio ozbiljnije bolestan, vijest je bila ogroman udarac. "Bio je to šok. Moram se sada prilagoditi i pronaći novi smjer u životu", iskreno je priznao.

Prognoza i kraj velike karijere

Hareide se trenutno podvrgava liječenju koje uključuje zračenje i kemoterapiju. Bolest je ozbiljno utjecala na njegove motoričke sposobnosti i glas, zbog čega je bio prisiljen donijeti tešku odluku o kraju svoje karijere.

Just seen that City's first ever Norwegian player, Age Hareide, is seriously ill. 81/82 season. Very accomplished manager too. Keep fighting Blue 💪https://t.co/pEFPcF2P2E — Damo (@MCFCDamo) November 16, 2025

"Šteta je... Ali više neće biti trenerskih poslova", potvrdio je Hareide, stavljajući točku na spekulacije o mogućem povratku, poput preuzimanja reprezentacije Omana o čemu je razmišljao prije dijagnoze.

Njegov sin Bendik dodaje da se obitelj nada kako će Åge moći pratiti Svjetsko prvenstvo idućeg ljeta, ali naglašava da je sve neizvjesno. "Sada smo prvenstveno koncentrirani na to da imamo lijep Božić. Ne možemo reći ništa više od toga."

Poruke podrške iz nogometnog svijeta

Vijest o bolesti izazvala je brojne reakcije, a jedna od najupečatljivijih stigla je od izbornika norveške reprezentacije, Stålea Solbakkena. On je Hareideu uputio poruku podrške, opisujući njegovu borbu kao sudbinsku bitku.

"Šaljem pozdrave Ågeu Hareideu koji se bori u svojoj bitci. On je jedan od naših najvećih igrača i trenera, s pobjedama u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Želim mu sve najbolje u utakmici u kojoj se sada nalazi", poručio je Solbakken. Otkrio je i da je Hareide, unatoč teškom stanju, otputovao u Milano kako bi gledao utakmicu Norveške, pokazujući neslomljiv duh.

Tko je Åge Hareide?

Åge Fridtjof Hareide (rođen 23. rujna 1953.) ikona je norveškog nogometa. Kao igrač, bio je beskompromisni središnji branič koji je upisao 50 nastupa za reprezentaciju Norveške, a igrao je za klubove poput Moldea, Manchester Cityja i Norwich Cityja.

Njegova trenerska karijera još je impresivnija. Osvajao je naslove prvaka u tri različite države (Norveška, Danska i Švedska) s klubovima kao što su Rosenborg, Brøndby i Malmö. S Malmöom je 2014. ostvario povijesni uspjeh uvevši klub u grupnu fazu Lige prvaka. Vodio je reprezentacije Norveške i Islanda, a najveći uspjeh ostvario je s Danskom, koju je odveo do osmine finala Svjetskog prvenstva 2018. godine.

