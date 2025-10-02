Izbornik objavio popis za dvije utakmice sa Švicarskom: Jedno novo ime je tu

Hrvatska muška rukometna reprezentacija ponovno će se okupiti krajem ovog mjeseca pred dvije prijateljske utakmice sa Švicarskom. Svoj popis za te utakmice objavio je izbornik Dagur Sigurdsson, a na njemu je i jedno novo ime.

Riječ je o Leonu Ljevaru, 24-godišnjem lijevom vanjskom igraču slovenskog kluba RD LL Grosist Slovan koji je rođen u Rijeci i visok je čak 198 centimetara. Prije Slovana, igrao je za Trsat, Kozalu i Zamet prije dolaska u Sloveniju u Ribnicu. Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu 27. listopada u hotelu Westin, a dva dana kasnije leti za Švicarsku. Prvi prijateljski susret protiv Švicarske na rasporedu je 30. listopada u 19:15 u Bernu, a drugi, 1. studenoga u 18 sati u Kriensu/Luzernu.

Sve o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Početkom sljedeće godine, naše rukometaše čeka Europsko prvenstvo na koje dolaze kao srebrni s prošlog Svjetskog prvenstva.

Sigurdssonov popis: Dominik Kuzmanović (Gummersbach), Matej Mandić (Magdeburg), Matija Špikić (Eisenach), David Mandić (Melsungen), Marin Jelinić (Szeged), Zvonimir Srna (Montpellier), Tin Lučin (Nexe), Marko Mamić (Leipzig), Luka Cindrić (Veszprem), Ivan Martinović (Veszprem), Mateo Maraš (PSG), Luka Lovre Klarica (Zagreb), Mario Šoštarić (Szeged), Filip Glavaš (Zagreb), Leon Ljevar (Grosist Slovan), Leon Šušnja (Wisla), Veron Načinović (Kiel), Marin Šipić (Kriens - Luzern) i Josip Šimić (Wetzlar).

