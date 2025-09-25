Nikolić iskren nakon uvjerljivog poraza Zagreba od Barce: 'Puno rada, truda i treninga je ispred nas'

Rukometaši Zagreba u 3. su kolu skupine B Lige prvaka pretrpjeli i treći poraz izgubivši u zagrebačkoj Areni od Barcelone sa 25-32 (12-17).

Filip Glavaš je s pet golova bio najefikasniji kod Zagreba, dok su Dika Mem, Blaž Janc i Aleix Gomez postigli šest pogodaka za Barcelonu, a Emil Nielsen je sakupio 15 obrana.

"Teško je reći bilo što nakon ovakvog poraza. Moram biti iskren i reći da smo se borili, dali sve od sebe, međutim za nešto više protiv ovakve momčadi treba biti puno bolji u puno više stvari. Puno rada, truda i treninga je ispred nas – to je jasno", rekao je trener Zagreba, Andrija Nikolić.

"Dali smo sve od sebe ovdje danas, međutim kao što je trener rekao sve to mora biti puno bolje, gotovo savršeno da bi odigrao rezultatski zanimljivu utakmicu protiv ovako kvalitetnog protivnika koji uz to još odigra ovako dobro, sa ovakvim vratarom", rekao je golman Zagreba, Haris Suljević.

