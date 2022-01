Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Hrvoje Horvat jučer je gostovao u studiju RTL-a, nakon što je njegova nacionalna izabrana vrsta završila nastup na 15. Europskom rukometnom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj kao osma u poretku...

Uloga Ivana Sliškovića

Jedno od upitnika koji je stajao nad glavama javnosti je i ona o ulozi lijevog vanjskog Ivana Sliškovića (30) u reprezentaciji Hrvatske na turniru. Hrvoje Horvat kazao je kako je Ivan Slišković, osvajač bronce s Hrvatskom na Euru 2016. u Poljskoj, imao problema s ramenom, te kako zbog toga nije dobio priliku...

"Teško je odraditi reprezentaciju kad ne igraš u klubu. A i oni koji nisu preboljeli koronu dobili bi je tu, gledali smo tko ju je netom prebolio. I kad je Ivan došao, osjetio je probleme s ramenom, premalo je vremena bilo da klikne. Ti svaki dan čekaš hoće li ti se Mamić ili Srna priključiti za trojku i nikako. Slišković me molio, rekao je da će doći pomoći malo, da ne igra više od 10-15 minuta", rekao je jučer Hrvoje Horvat.

No, jutros je do nas došla informacija kako Ivan Slišković, osvajač medalje s hrvatskom rukometnom reprezentacijom, uopće nije ozlijeđen. Odlučili smo, stoga, vidjeti o čemu se tu točno radi, te smo jutros nazvali Ivana Sliškovića osobno, kako bi nam objasnio situaciju i informacije koje su došle do nas...

'Praktički mjesec dana nisam trenirao'

Jeste li bili ozlijeđeni na Euru?

"Ne bih ulazio u to", kazao nam je Ivan Slišković.

Imamo informaciju kako vi uopće niste ozlijeđeni, je li to istina?

"Znači, bila je takva situacija da praktički nisam mjesec dana trenirao, kako je bila ta korona. Završili smo u Portugalu 20. prosinca polusezonu, nisam trenirao, dobio sam koronu 29. prosinca, što me do 9. siječnja ostavilo u izolaciji. Tako da sam praktički odradio dva treninga i došao na pripreme. Normalno da onda imaš problema sa šuterskim ramenom, kad ne treniraš".

Znači, niste bili ozlijeđeni?

"To je jedan klasični, normalni dio koji te boli kad tek kreneš trenirati nakon duže pauze. U rukometu, posebno kod nas šutera, je često da te krene boljeti, nakon jedne duže pauze. Evo recimo, jučer smo tu u Portu imali pripremnu utakmicu i dok se to dobro ne zagrije, isto tako me boljelo. Dan prije Crne Gore sam došao, nisam mogao šutnuti tako reći od boli".

Izbornik je, onda, bio u pravu?

"Sigurno da me rame boljelo, ali opet kažem, nakon mjesec dana sam počeo trenirati, nije to sad bila situacija da je moje rame bilo spremno za ne znam što. Međutim... Znate, ne mogu vam reći je li to bila ozljeda u pravom smislu te riječi, kad to nije ozljeda... "

'Objasnio sam situaciju izborniku Horvatu'

Nije ozljeda, nego normalna popratna stvar u takvim situacijama?

"Prije samog dolaska razgovarao sam s izbornikom Hrvojem Horvatom. Objasnio sam mu situaciju kad su me zvali da uopće ne znam koliko im ja mogu pomoći, da nisam trenirao mjesec dana, ako ne i više, da sam odradio jedan trening točno kad su me zvali, to je bio ponedjeljak. Odradio sam jedan trening i objasnio sam mu da ne znam koliko mu mogu uopće pomoći u takvom stanju. Rekao mi je u redu, trebaš mi nešto sitno, odlučio sam stoga pomoći i došao sam".

Jeste li mogli igrati više u međuvremenu?

"Ne bih previše ulazio u to, to su izbornikove odluke. Da li sam trebao više ili nisam, sve je to u sferi rekla-kazala... Teško bi sad tu bilo pametovati išta i ne bi volio ići na tu razinu".

Jasno je to nama, ali vaša uloga na prvenstvu je čudna, znate... Svi su vas očekivali, došli ste tamo, odigrali sitno da sitnije nije moglo biti, javnost se pita što se dogodilo?

'Ne bih volio da iz mojih usta izađe nešto što je krivo interpretirano'

"To stvarno ne mogu komentirati. Kažem, čuo sam se s izbornikom, rekao mi je kako će me možda trebati 10-12 minuta, da malo zamijenim obranu, malo i u napadu sedam na šest. Ništa više od toga i eto. Objasnio sam mu kako više od toga nisam u stanju i da se stvarno čudo mora dogoditi, da me može Bog čudom voditi da odigram 4 ili 5 utakmica svakih dva dana, da sve prođe OK, da mogu pomoći optimalno koliko ja mogu kad sam u formi i da ne daj Bože bude ozljeda. Složio sam se s time da taj manji dio mogu pomoći".

Jasno, očito je došlo do nekog šuma u kanalima prilikom dolaska informacije do nas kako niste ozlijeđeni...

"Kažem, javio sam vam se inače stvarno izbjegavam, pogotovo kad su ovakve situacije, ne bih volio da iz mojih usta izađe nešto što je krivo interpretirano, da se napravi, ne dao Bog, ne znam zbog čega, zbog izbornika ili bilo koga, nego stvarno je bilo kako sam vam sad rekao. Znači, mjesec dana nisam trenirao, s izbornikom sam se čuo i dogovorio da ću pomoći 10-12 minuta po utakmici. Što se tiče ramena, ono je samo posljedica tog ne treninga, ne radi se tu o ozljedi u klasičnom smislu, no ako te boli, ako ne možeš, može se i tako kazati. E sad, sve ostalo je na izborniku, što je on procijenio i koliko u tom trenutku. Mislim da je želio najbolje za reprezentaciju".

'Stvar je izbornika i Saveza kako će oni ići, u kojem smjeru'

Kako komentirate pomlađivanje u reprezentaciji i nepozivanje nekih od vaših starijih suigrača?

"S nekim sam se čuo, neki su bili u sličnoj situaciji kao i ja, tako da sam da su igrači uvijek spremni pomoći Hrvatskoj, bez obzira na sve što možda i prođu, što im se dogodi. Neki su jednostavno bili u situaciji malo goroj od mene, pa zato nisu došli. Stvar je izbornika i Saveza kako će oni ići, u kojem smjeru".

"Prekjučer sam se vratio u Porto i jučer sam već igrao prijateljsku utakmicu. Rame me zaboljelo, ali sam igrao... Svoj dio posla u reprezentaciji sam odradio, kako sam i obećao. Rame je boljelo, ali svakim danom kako smo sve više igrali, tako sam ja i više šutirao na treningu i sve, znači jačao rame, tako da je to sve bilo bolje".

'Da mi nešto smeta, ne bih uopće ni dolazio u reprezentaciju'

Mogli ste i više odigrati od prvotno dogovorenog s izbornikom?

"Ja sam se pripremao za onako kako smo se i dogovorili za 10-15 minuta. Međutim, koliko je sad to bilo po utakmici, svatko može izračunati", malo s podsmijehom nam je kazao Ivan Slišković.

Potpisnik ovog teksta pamti vas doslovno nekoliko napada, ulaza u igru...

"Pa eto, tako i ja pamtim."

Smeta li vam što niste više igrali?

"Ne smeta mi, naravno da ne, jer da mi smeta, pa ne bi uopće ni dolazio. Izborniku sam jasno kazao kako znam kakva je situacija, da je bila ludnica i sve, nemam što govoriti da mi smeta. Na kraju krajeva, duga je to priča da bi mi smetalo", zaključio je Ivan Slišković.