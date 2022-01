Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Hrvoje Horvat gostovao je u RTL-ovoj emisiji 'Vrijeme je za rukomet' te je odgovarao na zanimljiva pitanja bivših reprezentativaca.

"Mi se uvijek hoćemo vratiti s medaljama. To se uvijek očekuje od Hrvatske i tome uvijek treba težiti. Svako sljedeće prvenstvo Hrvatska će ići s pomišlju da osvojimo medalju," započeo je izbornik na pitanje voditelja što su očekivali na turniru.

Izbornika su pitali i kako komentira poraz Hrvatske od Crne Gore, koji je došao na iznenađenje svih gledatelja, a i igrača. Poraz od Crne Gore spriječio je Hrvatsku da izbori polufinale.

"Išao bih korak po korak. Već smo došli u Szeged dosta ranjeni. Uoči prve utakmice smo već imali nekoliko izostanka, ali uspjeli smo s Francuzima ući u kakav-takav rat. Možda smo bili pod dojmom otvaranja Europskog prvenstva. Ulovili smo priključak, borili smo se hrabro."

Otkrio je i kako se pokušavao 'uhvatiti' s igračima koji su naknadno dolazili u reprezentaciju:

"Oni stoje u sobi, potajno sam dolazio do njih, slao sam im videa na WhatsApp. Imali su svi problema s koronom, Crna Gora je tu imala neku prednost jer su to prošli ranije," rekao je Horvat.

Odgovorio legendama, Metličić 'izrešetao' izbornika

Rukometne legende Metličić i Šprem nisu se slagali s nekim odlukama izbornika, a Horvat je odgovorio na njihove primjedbe:

"Mi smo do te utakmice promijenili tri postave. Utakmicu koju smo igrali s Crnom Gorom, radili smo pripremu. S tim dok smo mi radili pripreme, igrači su prvi put čuli neke od tih paralela."

Potom se osvrnuo na igrače koje nije zvao, prvenstveno Karačića i Šegu:

"Karačić je bio na popisu, ja sam s njim to iskomunicirao. Prije svega išli smo složiti jednu defanzivno jaku i sigurnu Hrvatsku. Karačić je, moram to naglasit, da je spreman uletjeti u pet do 12 i da će dati sve za Hrvatsku. Kasnije smo mu se javili, ali je bio u koroni te je imao jake posljedice. Sada je dobro, ali tada mu nije bilo dobro. Mislili smo da nema smisla voditi Karačića da sjedi na tribini dok Cindrić i Duvnjak igraju."

"Šego, ja sam napravio mali previd, on je to prihvatio i također je bio spreman uskočiti. Završio je na antibioticima i nije mogao doći. Mislili smo da će Pešić biti prvi golman, a s Marinom sam sada pričao i na njih računamo u budućnosti."

