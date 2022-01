Hrvatska rukometna reprezentacija završila je svoj nastup na 15. Europskom rukometnom prvenstvu. Uvijek nakon velikih natjecanja, sljedeći na redu je Hrvatski rukometni savez, čiji ljudi analiziraju nastup naših rukometaša, važu dobre i loše stvari, na kraju krajeva, donose konačni sud o tome je li nastup bio uspješan ili neuspješan.

Na potezu je HRS

S kim god smo jutros razgovarali o mogućim potezima HRS-a glede Hrvoja Horvata, hoće li mu pružiti podršku i dalje (Horvat tvrdi da ima podršku Saveza), svi se nekako u rukavicama ograđuju od toga pitanja, ne žele odgovarati na njega, iako je jasno da nisu zadovoljni nastupom, kao uostalom i većina. Odjednom se nitko ne želi miješati, jer sad je, kao, na redu HRS...

Nitko previše ne želi ni to komentirati, kao da ni sami ne znaju što bi se ovog puta moglo dogoditi, odnosno mogu samo pretpostavljati, kao i svi u ovoj situaciji. Činjenica je da je koronavirus radio ogromne probleme izborniku reprezentacije Hrvoju Horvatu i njegovom pomoćniku Ivanu Baliću na turniru, pa upravo to možda bude prevaga na vagu tome da HRS i dalje odluči podržati izbornika i stručni stožer. Naravno, kao i to što Horvatu predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac čuva leđa. Odnosno, kako se to kod nas popularno kaže kad netko nekog instalira negdje, Horvat je čovjek Tomislava Grahovca i njegovih ljudi unutar Saveza...

Također, u situaciji u kojoj je koronavirus diktirao natjecanje i sastav naše reprezentacije, izbornik Hrvoje Horvat je u sedam utakmica koristio čak 25 igrača i to također treba naglasiti. Još ih je, naime, nekoliko bilo u sastavu, ali nisu igrali i po tome je ovo definitivno najspecifičnije rukometno natjecanje ikad...

Plod lošeg rezultata odraz je i toga što najbolji nisu igrali

No, činjenica je i ta da su se donosili neki krivi potezi. Horvatu je pucanj u nogu bilo nepozivanje i zahvaljivanje senatorima u reprezentaciji u svrhu preradikalnog pomlađivanja nacionalne rukometne vrste, a svi znamo kako su u prošlosti završavali izbornici koji nisu rezultatski opravdali očekivanja. A plod lošeg rezultata Hrvatske na rukometnom Euru, itekako se može i mora gledati i kroz prizmu odabira igrača za Euro, odnosno nepozivanje Igora Karačića (Karačić je Horvatu zamjerio to što mu je rekao da da više neće zvati u reprezentaciju), Marina Šegu (zvao ga kad je već imao koronu, prije toga mu se nije javio više od pola godine. Golmani su nam na turniru bili loši).

Marina Marića i Željka Musu naknadno je bio zvao zbog situacije s koronom, nakon što je njih prvotno bio otpisao. Da nije bilo Muse protiv Srbije, bilo bi itekako čupavo, jer nas je nosio u obrani. Marino Marić briljirao je protiv Danske i ukupno gledajući, bio jedan od naših najzapaženijih rukometaša na turniru...

Postavlja se pitanje i kakva je uloga bila i Ivana Sliškovića na Euru? Naravno da je nedostajao i Manuel Štrlek, koji vjeruje da ga se izbornik nije odrekao i koji je, kako kaže bio ozlijeđen, te nije bio spreman u potpunosti. A svi znamo koliko bi nabrojani igrači koji su nedostajali, bili korisni reprezentaciju u ovoj situaciji, ne samo po kvaliteti...

Sjetimo se slučaja Goluže i Babića i Metličića

Stoga, pogledajmo malo u prošlost. Sjetimo se samo slučaja Slavka Goluže i Željka Babića i pomoćnika mu Petra Metličića, koji su napustili klupu reprezentacije nakon lošijeg rezultata. Slavko Goluža je nakon tri osvojene brončane medalje (OI u Londonu, Euro iste godine 2012. u Srbiji i SP 2013., te jednog 6. mjesta na SP-u Kataru), otišao s izborničke funkcije, Željko Babić je imao broncu s Eura 2016. i 4. mjesto na SP-u 2017., pa je dobio otkaz...

Nažalost, mi si ne možemo priuštiti taj komfor da pomlađujemo momčad, jer nemamo tu širinu i bazu, nego moramo zvati uvijek samo najbolje, pa ne bi nikako trebala u ovoj situaciji biti nikakva dvostruka mjerila, odnosno trebali bi kriteriji za sve biti isti...

Jer, ako će Hrvoje Horvat pozivati igrače kao i dosad, onda je naša realnost i uspjeh samo nastup u drugom krugu, zaboravite na polufinala i finala, na borbu za medalju... Što je realnost za iduće prvenstvo, hoćemo li se plasirati na njega uopće, to je isto jedan od upitnika. A onda ako i kad se plasiramo, na SP-u se mora napraviti rezultat za kvalifikacije za OI. Stoga, dolazimo do glavnog pitanja: Što je u biti uspjeh, a što neuspjeh u ovom slučaju?

Goran Šprem: 'Nije sve crno ili bijelo u ovom slučaju'

"Ne može se tako postavljati pitanje i gledati na situaciju, nije sve crno ili bijelo u ovom slučaju. Bilo je tu dobrih strana, bilo je i onih loših. Ono što nam se ne smije događati je to da gubimo od Crne Gore ili remiziramo s Nizozemskom. No, bilo je tu i dobrih strana. Koronasituacija kojoj su naši rukometaši članovi stručnog stožera bili izloženi, apsolutno ima opravdanje za sve što se događalo, a to je li to uspjeh ili neuspjeh, to neka odredi Savez. Na kraju krajeva, što je uspjeh? Je li uspjeh medalja, je li uspjeh zato što smo dobili neke mlade igrače? Zato ne bih generalizirao nikako. Uspjeh će biti ako ćemo iz ovih grešaka nešto naučiti", kazao nam je jutros Goran Šprem, stručni sukomentator RTL-a i naš proslavljeni bivši rukometaš, a na naše pitanje o nepozivanju senatora u reprezentaciji, rekao nam je:

Božidar Jović: 'Uvijek netko odgovara nekom'

"U to neću ulaziti. To se rješava s izbornikom i stručnim stožerom. Mogu ja reći svoje mišljenje koga bi ja pozvao, ali to ne znači da sam u pravu. Koga je on pozvao, zašto je upravo te zvao... Zato što znamo da je on sad pogriješio, pa mu kao treba nabiti na nos, ja sam ti rekao. Polako, budemo sve vidjeli", istaknuo je Goran Šprem.

Okrenuli smo broj i Božidara Jovića, još jednog iz plejade tih velikih rukometaša, zlatnih olimpijaca... Taman smo ga uhvatili na sastanku u Sloveniji...

"Neka analiziraju oni koji su stručni za to, oni koji su plaćeni za to. Imaju tu ljudi koji vode HRS, koji su stručni, neka analiziraju".

A što ako ti ljudi koji analiziraju i koji odlučuju, donose loše odluke, kako se postaviti u takvoj situaciji i što napraviti da brod još više ne potone?

"U rukometnom klubu PPD Zagreb, čiji sam ja glavni menadžer, direktor i ja odgovaramo Upravnom odboru, to je tijelo u klubu za to, ne znam kako je u HRS-u, ali u našem klubu se točno zna tko je za što i tko kome odgovara. Kad imamo loš rezultat, kad gubimo utakmice, Upravni odbor nas pita zbog čega je to tako? E onda mi obrazložimo, jer nam je budžet toliki i toliki, zbog ovog, onog, toliko je ovo, toliko je ono, i onda Upravni odbor donese konačnu odluku. Odgovornost svakog pojedinca u svakom poslu treba biti, u svim sferama društva. Uvijek ima netko tko nekom odgovara, polaže račune. Koliki će Hrvoje Horvat položiti, stvarno ne znam", zaključio je Božidar Jović.

