Mirza Džomba javio nam se skoro pa na prvu. Da se razumijemo, uvijek se ovaj proslavljeni hrvatski rukometaš, bitan član zlatne generacije hrvatskih rukometaša, javi na dogovoreni poziv. Samo, ovog puta poziv nije bio dogovoren. Nazvali smo ga da ga čujemo, vidimo kako on gleda na veliku i bitnu pobjedu Hrvatske protiv Njemačke.

Ponekad zna, kad ga zovemo, zvoniti duže, ponekad kraće, ali zanimljivo da, kad Hrvatska izgubi, onda je javljanje teže. Razumljivo i zašto...

Nije lako Mirzi proživljavati i gledati kako selekcija za koju je on odigrao 173 utakmice uz 667 golova, s kojom je osvajao zlato na SP-u 2003., zlato na Olimpijskim igrama 2004. u Ateni i srebro sa SP-a iz Tunisa 2005. (Ima i dva mediteranska zlata), gubi. I onda moraš komentirati lošu igru i rezultat, biti kritičan, objektivan, reći što nije bilo dobro. Nije to lako za nekog tko je za tu istu reprezentaciju toliko toga dao, krvario...

Međutim, nakon pobjede hrvatskih rukometaša protiv Njemačke 31-26, bio je raspoložen za priču. Pobjede Hrvatske strašno ga uveseljavaju. Onda je sve lakše...

"Dok igramo dobro, dobro je", rekao je Mirza Džomba...

"Odlično je bilo sve protiv Njemačke. Svima je nama, igračima, izborniku, stručnom stožeru, nama koji gledamo utakmice i pratimo sve, drago kad Hrvatska svlada jednog takvog suparnika u jednoj takvoj situaciji. Trebala nam je ovakva jedna pobjeda, nakon lošijeg ulaska u turnir. Nadam se da je to utakmica prekretnice, za koju ćemo za 4 dana govoriti kako je onaj poraz od Slovenije bio slučajnost, a ne ova pobjeda protiv Njemačke", govori Mirza Džomba.

Znamo kako je bilo tijekom povijesti. Hrvatska je na dobrom putu, ako ovako bude igrala, da nešto napravi na Olimpijskim igrama. Ali, samo ako ovako kao protiv Njemačke bude igrala. Svih 60 minuta. Bez prevelikih crnih rupa. Protiv Njemačke ih nije bilo.

"Kontinuitet je taj koji je važan za turnir. Već u petak Hrvatsku čeka Švedska (14.00). Sad se naši rukometaši trebaju dobro odmoriti i odmah pokušati odlučno uzeti dva boda protiv Šveđana. Da smo na miru i sigurni. I onda čekati rasplet u skupini A i B. Takav je sustav da je sve ovo, nažalost, samo predigra za ono što dolazi. Nokaut faza je sasvim novi turnir u kojem ne smiješ pogriješiti, a vidimo da u natjecanju po skupini se zna izgubiti. Ne samo mi."

Švedska je izgubila od Njemačke 30-27 i od Slovenije 29-24. Možemo to dobiti...

"Možemo, naravno da možemo. Možemo mi svakog dobiti kad smo pravi. Realno, tu svatko svakog može dobiti. To ovisi o danu, koliko je igrača taj dan raspoloženo. Mislim da, ako je golman taj dan rasoložen, ta ekipa je već u prednosti. Svi su tu bliski rezultati, vidimo koliko je sve izjednačeno. Teško je bilo što prognozirati. Izgubili su sad dvije utakmice. Utakmica protiv Švedske puno će nam pokazati o ovoj reprezentaciji Hrvatske u rukometu na Olimpijskim igrama."

Džomba, slavno bivše desno krilo, ne sumnja u kvalitetu reprezentacije, ali tvrdi kako na turnirima treba i kontinuitet dobrih utakmica.

"Trebaju nam dvije-tri utakmice kao ova što je bila protiv Njemačke, u nizu. Ja bih odmah potpisao da u petak bude jedna dobra, pa onda jedna malo malo lošija, a u četvrtfinalu savršena. Takve oscilacije imaju smisla. Nikakve druge. To bi odmah potpisao", objašnjava Mirza Džomba.

Dagur Sigurdsson je na Olimpijske igre odveo momčad brojčano tanku na krilima. Samo dva krilna igrača je vodio...

"Teška je ta odluka i puno tu faktora igra. Od trenutne forme igrača, sklonosti ozljedama, sreća isto igra veliku ulogu. To je jedna riskantna odluka kojom je Sigurdsson htio pojačati obranu i vanjsku liniju. Siguran je u krila u koja je taj rizik uložio i mislim da za sad nema nekih većih zamjerki."

Skandinavski rukomet ne odgovara Hrvatskoj...

"Realno, to je sustav koji nama ne odgovara. Nikako... mi ne volimo Francuze gdje je klasična tuča, ali nam još i manje odgovara momčadi koje su jako brze, kojima lopta jako brzo i fluidno ide. Gdje ti je netko konstantno 60 minuta na leđima. Gdje te vuku, tuku. Doslovno, protiv Švedske pet - šest minuta lošije igre je dovoljno da te pojedu. Ono što mi govorimo, te naše crne rupe, nećemo ih smjeti imati protiv Švedske."

Švedska superbrzim rukometom lomi suparnika, ali može ih se usporiti i anulirati. Pokazali su to i Slovenci i Nijemci...

"Bit će sigurno jako teško. Šveđani su prije početka OI bili jedni od favorita za zlato. Jako ozbiljna utakmica za Hrvatsku, s puno izazova i mentalnih igrica. Kao što sam rekao, Švedska će biti pokazatelj gdje je hrvatska rukometna reprezentacija u ovom trenutku."

Sigurdsson je Skandinavac. Vjerujemo kako će pronaći formulu da zaustavi "svoje". Ako je tko sposoban za takvo što, onda je to Dagur Sigurdsson.

"Protiv Njemačke smo odigrali savršeno i opet će nam trebati jedna takva utakmica. O tome pričam - kontinuitet dobrih igara na natjecanju. Ne samo jedna utakmica, ne samo utakmica i pol. Nadamo se kako je Njemačka bila utakmica s kojom ćemo se dignuti u igri. Švedska će sve pokazati i razotkriti".

Francuska na Olimpijskim igrama ne igra dobro...

"Ne znam što im se događa, ali isto tako znam da ne znam što im se mora dogoditi da se ne plasiraju u četvrtfinale. Mislim da će se Francuzi dovesti u red. Budite sigurni. Nitko ne bi htio naletjeti na jednu Francusku u četvrtfinalu. Ako oni budu četvrti u skupini B, s ove naše strane će prvi imati muke protv njih. Ne znam baš hoće li biti setni zbog svog prvog mjesta", govori Mirza Džomba koji je na kraju razgovora pričao o Domagoju Duvnjaku, kapetanu koji nosi igru Hrvatske. Igra strašan turnir...

"Mislim da ćemo uskoro trebati, već od sljedećeg dvoboja, puno veća pomoć od suigrača. Imam nekakav lagani osjećaj da tu 3-4-5 igrača vuku, da tu ima još dosta rezerve. Trebaju se dečki opustiti igrati. Sad je to vrijeme, to su Olimpijske igre. Tko zna da li će više biti vremena i mogućnosti. Sad je vrijeme da se da sve od sebe. I preko mogućnosti ići. Mi to možemo. Optimista sam uvijek, pa tako i sad. Da ste me pitali to protiv Slovenije, ne znam što bi vam rekao. Nadam se da smo pokazali realnu sliku hrvatske rukometne reprezentacije, da su dečki to pokazali i da će sad nastaviti tako dalje. I Lovri Mihiću posebni pozdravi za ovo terijer, svaka mu čast."

Nikša Kaleb, Džombin nekadašni partner u zločinu na krilnim pozicijama u reprezentaciji Hrvatske, Lovru Mihića je u stručnoj analizi za Net.hr nazvao terijerom. Prejako...

"Svaka mu čast. Svaka čast obojici", zaključio je sa smiješkom i u dobrom raspoloženju Mirza Džomba.

