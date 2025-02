Hrvatsku mušku rukometnu reprezentaciju samo jedna stepenica dijeli od zlatne medalje na Svjetskom rukometnom prvenstvu, ali ta stepenica najteža je dosad. Moćna Danska, branitelj naslova prvaka svijeta, stoji pred ostvarenjem hrvatskih snova. Danci su na ovom turniru pokazali moć.

Vrijeme je za rukomet počinje u nedjelju u 14.30, a spektakularna finalna utakmica u 18.00.

Trostruki uzastopni prvaci svijeta izgledaju uistinu impresivno predvođeni golmanom Emilom Nielseonom, Mathiasom Gidselom i Simonom Pytlickom. Dancima će biti ovo četvrto uzastopno svjetsko finale i prilika da nastave svoju dosadnu rukometnu dominaciju, ali naši rukometaši pokazali su na ovom turniru kakvo srce imaju. Izabranici Dagura Sigurdssona itekako imaju svoje šanse u ovom utakmici, a to tvrdi i Slavko Goluža. Najtrofejnije hrvatsko rukometno ime jako dobro zna kako je to pobjeđivati Dansku.

Na Olimpijskim igrama 2012. u Londonu, u 4. kolu skupine B, kao izbornik hrvatske rukometne reprezentacije napravio je savršen plan kojim je ponizio tadašnjeg također prvog favorita Olimpijskih igara.

Bila je to jedna od najsavršenijih rukometnih prezentacija ikad viđenih od strane hrvatske rukometne reprezentacije. Goluža je savršeno složio taktiku, sa svojim suradnicima pripremio momčad i zamrznuo usred vrućeg olimpijskog londonskog ljeta Dansku na -11 (32-21). I dan danas se priča o tom rukometnom savršenstvu, Danska u toj utakmici nije znala što ju je snašlo...

Bila je to prava demonstracija moći na parketu, onakva kakva Hrvatskoj treba danas. Nikad u povijesti međusobnih susreta s Dancima nismo dominirali kao u toj utakmici. Najveća hrvatska pobjeda protiv njih bila je 2003. godine, tad smo slavili šest golova prednosti.

U prvom poluvremenu Danska nije izvela ni jednu kontru što dovoljno govori kako je igrala Hrvatska. Sve je u hrvatskoj igri funkcioniralo savršeno. Od golmana, obrane pa sve do napada. Slavko Goluža je postavio Ivana Balića u obrani na Mikkela Hansena što se pokazalo kao pravo rješenje.

Hansen i Danska nisu nam mogli ni blizu, a blijed je od muke, kao krpa, bio danski izbornik Ulrik Wilbek. Nakon konferencije na medije poklonio se Slavku Goluži...

"To je bilo nešto impresivno, iznenadio je i mene. Čovjek se diže od stola, prišao mi je, ja gledam što radi, diže se i ide on, mislio sam da odlazi s pressice, naljutio se nešto. Čovjek je došao do mene, okrenuo se novinarima i rekao nikad me nitko nije u igračkoj i trenerskoj karijeri ovako ponizio u svim rukometnim elementima kao što je ovaj čovjek, trener, sa svojom ekipom. Samo se naklonio, dao mi ruku, ostao sam iznenađen s takvom veličinom koja mi je dala komplimente", kazao nam je u uvodu Slavko Goluža i nastavio:

"Isto tako, Svjetsko prvenstvo kad su osvojili Danci u Švedskoj i Poljskoj prije dvije godine, imao je emisiju od sat vremena i u emisiji je Wilbek jedino spomenuo mene i kazao da mu je bilo najteže igrati protiv Hrvatske koju sma ja vodio, protiv moje taktike".

Onda Slavko, koja je taktika za Dansku?

"Prvo, moram čestitati igračima, navijačima, svima. Ovo je pobjeda cijele Hrvatske. Bila je to protiv Francuske veličanstvena atmosfera i utakmica, presretan sam zbog Duvnjaka i Karačića koji će se od reprezentacije oprostiti s medaljom. Što se tiče Danske i taktike, sad ću vam otkriti slabosti i mane te reprzentacije. Danska djeluje imprsivno, međutim ukoliko im se zaustavi protok lopte, sigurno da imamo šansu."

Što je onda ključ?

"Ključ je obrana. Igrao sam protiv Danske i 5-1 i 6-0, ali mislim da se 5-1 obrana pokazala kao naš najjači adut, gusta, kompaktna 5-1 obrana. Moramo u napadu biti strpljivi, ne smijemo gubiti lopte jer oni to kažnjavaju. Znači, kljuć će biti vraćanje u obranu i, naravno, ne razbraniti Nielsena. Vidjeli smo jučer, Portugal se držao, ali Nielsen je spustio roletu i Danska se laganim golovima odvojila. Hrvatska je ta koja prva mora udariti u njih, jer ako se dozvoli da oni udare u nas, neće biti dobro. Vjerujem u dečke, vjerujem u hrvatski karakter, to veliko srce, uvijek sam pozitivan".

Slavko Goluža naveo je jedan bitan detalj...

"Danska je šablonizirana, igraju u jednom sistemu. Ukoliko se njima taj sistem razbije, oni nemaju riješenja. Imaju Gidsela, Pytlicka, međutim isto tako mogu ući u seriju grešaka i ne smijemo imati crne rupe da se oni nama odvoje, ne smijemo im dozvoliti da nam odu na 3-4 razlike. Odmah se mora uzeti time out i smirivati ekipu, ali tu je izbornik koji bi trebao razmišljati o tome. U svakom slučaju, treba im se taj sistem razbiti, šablonizirani sistem i ako im ga se razbije, mogu imati probleme. Vidjeli smo Portugal u prvom poluvremenu, kad im je Portugal to napravio, razbio im sistem, nije to bilo baš jednostavno, međutim Hrvatska to mora igrati svih 60 minuta, pa pod cijenu poraza, ali onda znate gdje ste izgubili utakmicu", priča nam Slavko Goluža.

Slavko je za kraj poslao poruku hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji...

"Moja poruka dečkima je sljedeća. Bez obzira kakav bio rezultat i kakva medalja bila, vi ste za mene zlatni i najbolji. Finala se ne igraju svakog dana, stoga uživajte i dajte sve od sebe i nemate za čim žaliti iako ne bude pozitivno, ali za mene će uvijek biti pozitivan, bez obzira kako utakmica završila. Jer, oni su već puno puno toga napravili. Dečki, uživajte, veselite se, priuštite Domagoju i Karačiću jedan veličanstven oproštaj s medaljom."

