Maraš otkrio ključne poteze Dagura Sigurdssona s prvenstva: 'Zbog ovoga smo osvojili srebro'

Hrvatski rukometaš Mateo Maraš u intervjuu za Net.hr osvrnuo se na nadolazeću utakmicu s Belgijom, važnost susreta za reprezentaciju, kao i na rad izbornika Dagura Sigurdssona. Otkrio je kako se osjeća uoči tog izazova, kakvu atmosferu vlada u momčadi, ali i objasnio što je bilo ključ uspjeha na prvenstvu koje svi pamtimo. Za početak, zanimalo nas je kako gleda na utakmicu s Belgijom

"Čeka nas taj zadnji ciklus te zadnje dvije utakmice. Na kraju krajeva, nije nam bitna pobjeda, ali idemo, naravno, uzeti ta četiri zadnja boda. Mislim da smo zaslužili s prikazanom igrama u kvalifikacijama, tako da je ovo samo sada nagrada da možemo možda se više posvetiti nekom i team buildingu i možda manje staviti pritisak na utakmice jer je pritiska stvarno dovoljno bilo, što se tiče prvenstva. Tako da napokon sada imamo vremena za malo više se podružiti, ali čeka nas teška utakmica definitivno. Belgijanci nisu ekipa za podcijeniti. Imaju dosta igrača koji igraju vani. Igraju jako kvalitetan rukomet, ali mislim da smo mi kvalitetniji i da ta pobjeda ne bi trebala doći u pitanje", najavio je Maraš. Pitali smo ga i kako danas gleda na SP.

"Što se više udaljava, sve je veći dojam toga što smo zapravo napravili i koliko smo zapravo toga postigli u jednom kratkom periodu. Tako da, ja sam jako sretan i s radošću gledam nekad, kad nemam što doma raditi, ponovo neke utakmice ispočetka, jer to će biti za cijeli život, ali i život ide dalje… Uskoro dolazi novo prvenstvo tako da… dobar si kao koliko i tvoja zadnja utakmica, kako se kaže. Još malo pa će krenuti nova prvenstva. Ovo će već ići lagano u zaborav, ali ono najbitnije je da mi koji smo tu bili, znamo da smo to postigli i da nam to može biti poticaj za dalje. Može nam dati vjetar u leđa, da znamo da možemo", objasnio je pa nastavio o izborniku Daguru Sigurdssonu.

"A on je isti. On je isti kad je bilo prvenstvo i sad kad nije… Nama to iskreno paše jer nemamo pritisak od njega. On jednostavno postupa prema svim utakmicama jednako. Uvijek je ista osoba, nije nešto promjenjiv. Mislim da nam je to odgovaralo na prvenstvu, i sad također. Jednostavno uživamo svi zajedno i baš nam je lijepo", rekao je pa dodao koliko zapravo igrači i trener provode vremena zajedno u kampu.

"Većinom imamo dogovorene sastanke kada imamo video analize. Tada smo svi zajedno, i na dnevnim aktivnostima, ručak, večera i to, ali nakon toga nemamo nekakav kontakt. Oni imaju puno više posla nego mi igrači, tako da mi u slobodno vrijeme uživamo svi zajedno, a treneri su najčešće svi zajedno. Stožer na jednu stranu, igrači na drugu. Tako mislim da je to normalno", rekao je Mateo Maraš. Kao rukometnu naciju, zanimalo nas je i je li Marašu previše rukometa, aludirajući na prvenstva koja su svakih godinu dana...

"Stvar je percepcije kako se na to gleda. Naravno, nekad bi voljeli da ima možda manje utakmica, a nekad zapravo shvaćaš da je realno rukomet mali sport i da ne bi funkcioniralo da su prvenstva svako četiri godine ili svako dvije. Mislim da je za popularnost rukometa dobro da je svake godine. Vidimo da ima i povećani broj ozljeda ove sezone. Mislim da tu najgore prođu igrači, ali što je tu je. Ponovno je jako mali postotak tih igrača koji bi odbili reprezentaciju zbog umora", pojasnio je pa rekao i koliko mu nedostaju senatori, Duvnjak, Karačić i Pešić.

"Već smo igrali bez njih prošlo okupljanje… Čudno je nekako. Kad smo shvatili da su otišli i da smo ostali mi mlađi, shvatiš da si prepušten sam sebi. Lakše bi bilo da su tu, ali tako je kako je", rekao je. I za kraj smo ga tražili da nam izdvoji top trenutke izbornika Dagura Sigurdssona kao i igrača.

"Top moment izbornika je to što je znao da ćemo igrati 5-1 obranu, ali nije nam govorio kada. Čuvao ju je za Island. Svi su nas kritizirali nakon Egipta, ali mi smo znali da imamo taj adut još spreman. I ono što bih definitivno još izdvojio je Pešić protiv Mađarske. Čuvao ga je i ubacio u pravom trenutku. A što se nas tiče, kako je išlo prvenstvo mi smo bili sve bolja klapa. Kako je pritisak rastao, mi smo rasli. Stalno smo se okupljali u fizio roomu i slušali muziku, zezali se. Samo smo gledali koliko je stolova zauzeto, koliko je ozlijeđenih… Šalili smo se na naš račun i mislim da je to bio naš momčadski ključ", zaključio je Maraš.

