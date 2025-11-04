Leon Ljevar razgovarao s Majom Oštro Flis nakon poraza

Leon Ljevar debitirao je prošlog tjedna za hrvatsku rukometnu reprezentaciju u Bernu protiv Švicarske, prošlog četvrtka u prijateljskoj utakmici koju je Hrvatska pobijedila 29-26 u pripremi za EP 2026.

U toj utakmici zabio je lijevi vanjski ljubljanskog Slovana 5 golova, a dva dana poslije u Kriens Luzernu, u drugoj pripremnoj utakmici protiv Švicarske koju smo izgubili 30-28, utrpao je 6 komada. Dakle, prve dvije utakmice za hrvatsku rukometnu reprezentaciju, ukupno 11 golova i to protiv jakih Švicaraca. Nije loše za rođenog Riječanina. S njim je nakon utakmice razgovarala Maja Oštro Flis.

"Poseban je osjećaj kad se dođe igrati za hrvatsku rukometnu reprezentaciju.