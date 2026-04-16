'MOLIMO SE ZA NJEGA' /

Otkriveni detalji teške bolesti srebrnog hrvatskog reprezentativca: 'Prima kemoterapije'

Foto: Andreas HILLERGREN/AFP/Profimedia

Riječ je o nekada velikom talentu kojeg cijelu karijeru muče zdravstveni problemi

16.4.2026.
22:11
Sportski.net
Hrvatsku je javnost danas zatekla vijest koja je šokirala mnoge. Josip Šarac, hrvatski rukometaš i osvajač srebrne medalje, boluje od teške bolesti.

Kako prenosi Večernji list, riječ je o akutnoj leukemiji.

"U stalnom sam kontaktu s Josipom. On je trenutačno na liječenju u Zagrebu, ima akutnu leukemiju i prima kemoterapiju. Kad se čujemo, razgovaramo o svemu, samo ne o bolesti. Dobro reagira. Ostaje da sada svi molimo za njega, da se što prije oporavi," rekao je Krešimir Kozina, njegov bivši suigrač iz Göppingena i obiteljski prijatelj, u razgovoru za Večernji list.

Tko je Josip Šarac?

Riječ je o nekada velikom talentu koji je karijeru započeo u Izviđaču iz Ljubuškog. Kasnije je nastupao za slovensko Celje i njemački Göppingen, a od 2025. brani boje Tatabánye iz Mađarske. S hrvatskom reprezentacijom osvojio je srebrnu medalju na Europskom prvenstvu 2020. godine.

Iako talentiran, Šarca su kroz karijeru znatno usporile zdravstvene tegobe. Na samom početku karijere, 2019., morao je pauzirati osam mjeseci zbog mononukleoze, a 2021. su mu na utakmici protiv PSG-a pukli prednji križni ligamenti.

Tijekom karijere imao je još nekoliko manjih ozljeda, ali se svaki put vraćao, pa ne sumnjamo da će tako biti i ovoga puta.

