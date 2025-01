Hrvatska rukometna reprezentacija, nakon uvjerljive pobjede protiv Bahreina (36-22) u srijedu, od 20.30 u Areni Zagreb igra drugu utakmicu na turniru. Suparnik izabranicima Dagura Sigurdssona je Argentina. Argentinci su u prošlosti za hrvatsku rukometnu reprezentaciju bili itekako zeznuti.

Vrijeme je za rukomet počinje u 19.45, a utakmicu Hrvatske i Argentine možete u izravnom prijenosu gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo.

Njihov "divlji" i agresivni stil nikako ne odgovara Hrvatskoj, ali ovo će biti jedna sasvim drugačija utakmica, jer vidjelo smo protiv Bahreina kako je Dagur Sigurdsson ozbiljno pripremio momčad upravo za ovakve utakmice u kojoj je Hrvatska izraziti favorit.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Izbornik je mogao biti itekako zadovoljan s viđenim u prvoj utakmici na prvenstvu

Hrvatskoj više voli igrati protiv jačih reprezentacija iz Europe, ali Sigurdsson i stručni stožer skautirali su dobro reprezentaciju Argentine i nisu nepoznanica. Josip Glavaš, rukometni trener u mirovini i nekad ponajbolji rukometni trener na svijetu koji je oplemenio čitav niz rukometaša i i bio trener u klubovima koji su osvajali europske pokale, najavio je za Net.hr utakmicu Hrvatske i Argentine.

"Argentina nema teoretske šanse ugroziti Hrvatsku u večerašnjoj utakmici, slobodno to ovako, pred cjelokupnom hrvatskom javnosti, tvrdim i stojim iza toga. Argentina nas je jednom u životu iznenadila, njihov rukometni rejting nije za podcijeniti, ali ovog puta sigurno neće po ničem kumovati ovoj našoj uzburkanoj želji za osvajanjem medalje", kazao nam je u uvodu razgovora Josip Glavaš kojeg je razveselila rotacija Dagura Sigurdssona protiv Bahreina...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"Veseli me što su svi igrali, to me ugodno iznenadilo, dao je dovoljnu minutažu igračima koji će vjerojatno u budućnosti biti nositelji hrvatske rukometne repezentacije. Bitno je da svi uđu u ritam i da im forma bude uzlazna".

Josipa Glavaša jedna stvar malo zabrinjava...

"Gledajte sad, naši imaju tendenciju, barem je tako bilo u ovim utakmicama u pripremama, blagog pada igre u drugom dijelu. Sviđa mi se recimo Danska, ona nije spuštala u niži stupanj prijenosa protiv Alžira ni kad je vodila sa +20. Nastavili su mljeti. Ne znam razlog zašto je to tako, ali vjerujem da će i po tome pitanju biti pravi. Protiv Bahreina su odigrali dobru obranu i u drugom dijelu i to veseli."

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Argentina je bolja od Bahreina...

"Protiv Argentine će biti teže nego protiv Bahreina. Argentina je bolja za bar 30-40-50% od Bahreina. Nikad ne odustaju niti kad gube. Vjerojatno je došlo do promjena u reprezentaciji, nisu dobri doduše kao prije, ali znamo svi da Argentincima loptački sportovi idu, posebno nogomet, ali i košarka. Tu su negdje s nama, uz nas po tom pitanju. Nisu za podcijeniti, ali vjerujem da je Sigurdsson našpanao igrače da su u glavi na maksimumu i u potpunom fokusu", završio je Josip Glavaš.

