Hrvatska rukometna reprezentacija večeras od 20:30 igra svoju drugu utakmicu na domaćem Svjetskom rukometnom prvenstvu. Naše rukometaše očekuje susret s reprezentacijom Argentine koja je u prvome kolu poražena od Egipta s uvjerljivih 39:25, dok su naši u prvome kolu svladali Bahrein s 36:22.

Hrvatskoj reprezentaciji Argentina zasigurno nije nepoznanica budući da su dvije reprezentacija snage odmjerile i na pripremnom turniru uoči Olimpijskih igara u Parizu prošlog ljeta. Bila je to jedna vrlo tvrda utakmica s malo golova u kojoj je na kraju slavila Hrvatska s 20:19. Bio je to šesti put da smo se suočili s Argentincima, a četvrta pobjeda naših rukometaša. Argentina je ostvarila dvije pobjede nad našim rukometašima. Obje su stigle baš na Svjetskim prvenstvima, a svježija je ona iz Egipta prije četiri godine kada su nas pobijedili s 23:19, ali poraz kojeg se "radije sjećamo" svakako je onaj iz Portugala 2003. kada su nas Argentinci svladali u prvome kolu i nanijeli nam jedini poraz na putu do prvog (i zasad jedinog) naslova svjetskog prvaka.

Bit će ovo peti put da se Hrvatska i Argentina susreću na Svjetskim prvenstvima, a dosadašnji uspjeh je polovičan. Najuvjerljivija pobjeda Hrvatske stigla je na Svjetskom prvenstvu 2011. u Švedskoj kada smo demolirali Argentinu s 36:18, a bolji su bili naši na Svjetskom prvenstvu u Tunisu 2005. kada su slavili s 36:23.

Argentina je na ovom prvenstvu znatno oslabljena budući da im nema dva ponajbolja igrača, braće Diega i Pabla Simoneta. Koliki je to udarac za Argentinu najbolje zna naš reprezentativni pivot i Diegov suigrač iz Montpelliera, Veron Načinović: "Pa mislim da odsustvo Diega Simoneta je stvarno veliki udarac za Argentinu jer je on vođa te reprezentacije već dugi niz godina i po meni daleko najkvalitetniji igrač. Ali to ne znači da oni su loša reprezentacija i svakako nisu za podcijeniti, za baciti. Treba i tu utakmicu odigrati. Svaki gol je bitan i svaki bod je bitan." - rekao je Načinović u intervjuu za Net.hr pred početak prvenstva.

Ne treba nas zavarati ni uvjerljiv poraz Argentine u prvome kolu protiv Egipta jer u toj utakmici isključena su čak tri igrača Argentine, a dvojica u prvih 18 minuta. Pokazali su Argentinci u toj utakmici svoj najjači adut u odsustvu dva klasna igrača, agresivnu 6-0 obranu koja će namučiti svakog tko naleti na njihovu zonu. Svjestan je toga i Filip Glavaš, naše desno krilo koje je u najavi utakmice za RTL istaknulo raritet argentinskog pothvata u srijedu: "Agresivni su, emocionalni su, igraju čvrsto u obrani. Protiv Egipta su dobili tri crvena kartona što nije baš čest pojam za rukomet.", a naš pivot Josip Šimić smatra kako je najbolji put do pobjede da hrvatska agresivnost slomi argentinsku.

Naš treći reprezentativac, Marko Mamić, pak smatra kako su Argentinci dosta prgava reprezentacija, slično kao i u nogometu, i kako bi prelagan ulazak u utakmici mogao donijeti puno problema našoj reprezentaciji. Rekao je u razgovoru za RTL i kako ih je iznenadio uvjerljiv poraz Argentine od Egipta jer su očekivali više od južnoameričke reprezentacija, a istaknuo je i kako je utakmica mogla otići i na drugu stranu. Najbolji strijelac Argentine u toj utakmici bio je pivot Lucas Dario Moscariello sa sedam golova, a na vratima im stoji 40-godišnji veteran Leonel Maciel koji je u tom susretu obranio osam udaraca.

