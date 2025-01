Nitko ne poznaje protivnike Hrvatske kao Veron Načinović, njegovi suigrači obilježit će Kaubojima prvu fazu

Jedna od najjačih uzdanica hrvatske rukometne reprezentacije na domaćem Svjetskom prvenstvu zasigurno će biti Veron Načinović. Sin našeg proslavljenog pivota i zlatnog olimpijca, Alvara, jedan je od najboljih obrambenih igrača ne samo hrvatskih, nego i svjetskih.

Koliko je dobar ovaj 204 cm visoki pivot najbolje govori i činjenica da će od sljedećeg ljeta promijeniti klub i postati član njemačkog giganta Kiela. Novi klupski kapetan tamo će mu postati i sadašnji reprezentativni, veliki Domagoj Duvnjak. Ovo će mu biti četvrto veliko natjecanje s Hrvatskom, a još uvijek čeka na svoju prvu medalju. Nadajmo se kako će ona stići baš na domaćem terenu.

Evo večeras pripremna utakmica portiv Slovenije, protiv Makedonije nije bilo bajno. Hoće li večeras biti bolje?

Tako je. Protiv Makedonije nije bilo baš najbolje, ali to se uvijek pripremne utakmice koje znaju imati čudne rezultate i uvijek je u povijesti bilo super odličja s lošim pripremnim utakmicama i obrnuto, tako da nadam se da će danas protiv Slovenije biti bolje, ali kako god završilo bitna je grupna faza, bitno je prvenstvo i tamo će se vidjeti jesmo li pravi ili ne.

Kad smo već kod prvenstva, prva utakmica je već u srijedu protiv Bahreina? Jeste ih dobro skautirali, pripremili se? Znate li koje su im mane, a koje vrline?

Sigurno je da igraju neku malo agresivniju obranu u kojoj ćemo morati znati riješiti i vjerujem u našu igru i u našu ekipu i mislim da će sve biti OK.

Naš drugi protivnik u skupini, Argentina je bez svoja dva ponajbolja igrača, braće Simonet. Jedan od njih igra s vama u Montpellieru, koliki će to biti udarac za Argentinu?

Pa mislim da odsustvo Diega Simoneta je stvarno veliki udarac za Argentinu jer je on vođa te reprezentacije već dugi niz godina i po meni daleko najkvalitetniji igrač. Ali to ne znači da oni su loša reprezentacija i svakako nisu za podcijeniti, za baciti. Treba i tu utakmicu odigrati. Svaki gol je bitan i svaki bod je bitan.

Izgleda su vaši reprezentativci obilježili grupnu fazu prvenstva za Hrvatsku, igrate i s jednim Egipćaninom. Egipat je definitivno najjača reprezentacija u grupi, uz Hrvatsku. Ta će utakmica najvjerojatnije odlučivati o prvom mjestu?

Tako je, Ahmed Hesham. Najvjerovatnije će to biti tako svakako nekako najbolja reprezentacija, osim nas naravno, u grupi. I dobro je da je to treća utakmica. Imaju ozbiljnu ekipu i To pokazuju već dugi niz godina. Da, im raste reprezentacija, imaju sve više igrača u Europi. Imaju ozlijeđenog Elderaau, ali imaju adekvatne zamjene na svim pozicijama i to će biti prava utakmica.

Sad ste već četvrtu ili petu godinu u Monpellieru, ali od sljedećeg ljeta ste u Kielu. Veselite li se tome? Jeste li već pričali s kapetanom Duvnjakom, hoće li vas on dočekati tamo?

Tako je, četvrtu godinu sam tamo. Dočekat će me. Produžio je nedavno i baš sam sretan što se tiče toga, ali ne pričamo još previše o tome, jer u fokusu nam je prvenstvo i reprezentacija i ima još dosta vremena do tada. Prvo moramo odraditi svoju sezonu do kraja u Montpellieru s kojim ja želim napraviti što više dobrih stvari moguće, ali naravno da ćemo biti u kontaktu i očekujem da će mi pomoći ako treba.

Ove sezone igrate Ligu prvaku, igrate Europsku ligu, a kako se nositi s PSG-om u francuskom prvenstvo?

Treći smo u francuskom prvenstvu trenutno, ali još uvijek smo u borbi za Kup i za ligu i u drugom. U drugoj polovini sezone će se sve odlučiti odlučivati. Imamo prvo kolo u ligi Nantes, što je možda čak i ključna utakmica za nas.

Kao pivot igrate sjajno u oba smjera, ali zanimljivo je da sam našao informaciju da ste karijeru započeli na lijevom vanjskom?

Ma, to je kao fora priča. Što se više može zanemariti i to onda kad sam kad sam tek počinjao igrati rukomet su se igrale sve pozicije, ali brzo sam se ja prebacio na pivota, tako da ne znam što bih rekao da to. Igrao sam da istina prvu sezonu. To je, ipak više fora nego neka bitna činjenica jer je to bilo u mladim mladim danima.

Hrvatska posljednjih godina ima velikih problema u napadu s izgubljenim loptama, a ni jaka obrana koja nas je uvijek krasila se više ne čini na tom nivou. Jeste li radili na tome, sjeda li sve na svoje mjesto?

Rekao bih da je više problem bio napad, izgubljene lopte iz kojih primamo lake golove, a ne toliko naša postavljena obrana, a koja mislim da je jedna od najboljih u Europi. Bila je i bit će, ali rukomet nije samo obrana ni samo napad, nego treba sve ukomponirati zajedno i bitna je pobjeda.

Posljednjih godina nismo baš pri vrhu, za mnoge bi bilo iznenađenje kada bi se Hrvatska uključila u borbu za medalje. Kako vi to vidite i koji su vaši ciljevi?

A i svakako da, u biti se može reći da bi to objektivno bilo iznenađenje, ali mi kao sportaši uvijek ciljamo na najviše i vjerujem da se svašta može desiti. Tako da ne dajemo si neke zadatke. Moramo i moramo ovo. Želimo što više i to je to, a što se na kraju desi se desi.

Ne sumnjamo da je u reprezentaciji odlična atmosfera. Tko je za to najzaslužniji?

A stvarno cijela ekipa je super, uvijek se dobro slažemo. Ne znam, ne mogu nikog izdvojiti. Svi su super dečki, baš mi je zadovoljstvo biti ovdje.

Kad ulovite malo slobodnog vremena kako ga provodite?

Neki igraju karte, imamo neke stolne nogomete, stolne tenise, odmaramo naravno. Terapije, kave, priče, šetnje. Svašta nešto.

