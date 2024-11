Hrvatska rukometna reprezentacija započinje u četvrtak svoj lov na Europsko prvenstvo 2026. kojem će domaćini biti Danska, Švedska i Norveška. Od 17.50 uz izravni prijenos na RTL-u 2 Hrvatska u Areni Varaždin igra protiv neugodne Belgije. Utakmicu možete gledati i na platformi Voyo.

Dva susreta u ovom kvalifikacijskom ciklusu

Izabranike Dagura Sigurdssona u ovom kvalifikacijskom ciklusu očekuju dva susreta u kojima su veliki favoriti s obzirom da su protivnici rukometaši Belgije i Luksemburga, reprezentacije nešto slabije kvalitete u odnosu na elitu kako europsku tako i svjetsku. Belgija je reprezentacija protiv koje su naši rukometaši u posljednje tri godine odigrali tri međusobne utakmice. Sigurdssonovi izabranici su sva tri puta došli do pobjede.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

U kvalifikacijama za ovogodišnje Euro ostvarene su pobjede od 30:27 u Belgiji te 34:29 u Rijeci, dok je na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj prošle godine bilo 34:26. Treba istaknuti kako je Belgiji to ujedno bio i debi na smotri najboljih svjetskih reprezentacija.

'Očekujemo pobjedu protiv Belgije'

Uoči utakmice razgovarali smo s Jakovom Gojunom, bivšim hrvatskim reprezentativcem, danas kapetanom Zagreba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi očekujemo pobjedu protiv Belgije. Ovo je jedan novi ciklus, nove kvalifikacije za nadolazeći Euro za godinu i pol dana, nakon našeg SP-a u Hrvatskoj. Poslije Olimpijskih igara u Parizu ostalo je puno upitnika svima nama koji pratimo i gledamo rukomet. Vjerujem da je izbornik pronašao jedan novi put da ekipa gine na terenu. Vjerujem da ćemo dobiti Belgiju i da neće biti nikakvih problema. Belgija nas je dosta namučila kad smo igrali kvalifikacije za Euro i u gostima i u Rijeci, kao i na SP-u 2023. Nikad s njima nije lako", kazao je u uvodu za Net.hr Jakov Gojun.

'Znaju biti nezgodni, igraju dosta 7 na 6'

O Belgiji Jakov govori:

"Znaju biti nezgodni, igraju dosta 7 na 6 i stvarno su neugodni ako ih se pusti, ali vjerujem da će to dečki odraditi kako treba. Svi smo svjesni što nas čeka u siječnju 2025. Svi već polako pričaju o tom turniru. To će biti jedno posebno prvenstvo. Zato smatram da će sve to našim momcima biti jedna dodatna snaga, da ne bude nedoumica u ovom razdoblju prije Svjetskog prvenstva. Vjerujem u 2 boda na startu kvalifikacija za EP."

'Ne treba Sigurdssona kritizirati nakon jednog velikog natjecanja'

Dobro je Jakov rekao - dosta je upitnika nad glavama svih koji vole hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Priča se i o tome da je Dagur Sigurdsson dosta inertan tip koji jedva da razgovara sa članovima svog stručnog stožera, da je šutljiv i povućen. Kakav je dojam Sigurdsson ostavio na Jakova Gojuna?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čujte, teško je to procijeniti. Ne treba čovjeka odmah kuditi, kritizirati, napadati i ocjenjivati ga na temelju njegovog karaktera, kao niti nakon jednog natjecanja, velikog. Doduše, imao je dosta vremena da pripremi ekipu i poslije onih kvalifikacija za OI gdje smo mi dobro reagirali i pokazali kako hrvatska rukometna reprezentacija i dalje zna igrati rukomet. Poslije toga, dogodio se onaj mali, ali šokantni poraz od Danaca na prijateljskom turniru, pa onda i te Olimpijske igre. Druga prilika za Hrvatsku dolazi na SP-u u Hrvatskoj, na svom terenu, pred svojom publikom. Ne želim govoriti protiv izbornika, niti ga kuditi, niti išta, jer su izbornici i treneri uvijek prvi na meti kad je rezultat loš. Normalno da je tako, ali vjerujem da će Sigurdsson svojim znanjem i iskustvom naći dobitnu formulu, zajednički jezik s igračima. Razgovorom, iskustvom, pristupom, metodama koje on zna i ima u sebi Sigurdsson je kadar pronaći snagu hrvatske rukometne reprezentacije i pretvoriti ju i jednog od kandidata za polufinale SP-a u rukometu. Vjerujem da ćemo mi to uspjeti i svi se nadamo da ćemo se vratiti tamo gdje nam je mjesto, ali kažem vrijeme će sve pokazati i biti ćemo pametniji u siječnju", priča Jakov Gojun.

Foto: Sasa Miljević/PIXSELL

Velika očekivanja od Hrvatske

Od hrvatske rukometne reprezentacije uvijek su očekivanja velika, ali realno, nije dobro stvarati imperativ rukometašima niti pritisak u obliku očekivanja jednog velikog rezultata, pogotovo nakon godina u kojima hrvatska rukometna reprezentacija nije na onom nivou kad je uzimala redovito medalje na velikim natjecanjima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije to lako, nije, ali znate kako je. U životu kad se baviš nekim poslom, na kraju krajeva i vaš posao novinara isto je stvar odgovornosti i moraš se znati nositi s odgovornošću. To je dio života. Ima sam čast da sam 2009. na onom SP-u u Hrvatskoj igrao za reprezentaciju, kao i 2018. Prvi put te 2009. uzeli smo srebro, drugi put nismo ni medalju. Prednost domaćeg terena zna biti super i pozitivan dok sve ide dobro, ali kad, kojim slučajem, stvar krene nizbrdo, treba se znati izvući i vratiti rezultat. Dečkima može biti mali pritisak domaći teren u prvoj utakmici na turniru, ali vjerujem da oni imaju znanja i iskustva za takve situacije i izazove. Sve su to nositelji igre u svojim klubovima. Zato su reprezentativci Hrvatske i nose hrvatski dres koji nije lagan. Moraš se oglušiti na sva očekivanja javnosti, na sav taj pritisak, moraš se znati nositi s tim. Neće biti dobro ući u prvu utakmicu s nekim stresom i nervozom dobrog rezultata na SP-u, da Hrvatska mora uzeti medalju. Gledajući posljednje rezultate Hrvatska ne mora uzeti medalju, ali neuspjeh bi bio da budemo 8., 9. ili 10. Polufinale je cilj, ali to im ne smije biti pritisak, nego samo motiv za dalje".

'To SP u Hrvatskoj 2009. je bilo strašno prvenstvo, što bi danas dali za srebro'

Gojun se sjeća jako dobro te 2009. i nastupa u Hrvatskoj...

"Bilo je to jedno strašno prvenstvo. Sjećam se da se napravilo tih 5 - 6 dvorana u Hrvatskoj, brujilo se o tome da Hrvatska napada svjetsko zlato. Jedan korak nam je nedostajao do zlata. Prva skupina u Spaladium Areni, to je bilo nešto nevjerojatno. Sjećam se, spavali smo u Stobreču u hotelu Lav i sam taj put od hotela do dvorane, kad smo vidjeli tu energiju po ulicama, kako su nam ljudi mahali, koje je to ozračje bilo, a da ne govorim zagrijavanja u onoj pomoćnoj maloj dvoranici i kad smo izašli na glavni teren, to je bilo nešto nevjerojatno. Naravno, nakon Splita smo došli u Zagreb gdje su nas ljudi dočekali raširenih ruku. Bila je to jedna lijepa priča i meni je sve to ostalo u jednom lijepom sjećanju, kao i to finale protiv Francuza, ali Bože moj. Drugo mjesto, srebrna medalja nije mala stvar, iako smo tada bili ljuti i razočarani. Uf, što bi sad dali za srebro na jednom velikom natjecanju, po mogućnosti sad u Hrvatskoj. Sad iz ove perspektive mislim da moramo biti ponosni na sve što smo te 2009. u Hrvatskoj na SP-u napravili", zaključio je Jakov Gojun.

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson boysi zovu na oprez uoči Belgije; 'Prošle godine smo se jedva iščupali'