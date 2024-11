Jakov Gojun, kapetan Zagreba i proslavljeni bivši hrvatski rukometni reprezentativac, dao je intervju portalu Net.hr. U prvom dijelu razgovora ugodnog osvrnuo se na utakmicu protiv Belgije u kvalifikacijama za Europsko rukometno prvenstvo 2026. (17.50 RTL 2 i platforma Voyo), Dagura Sigurdssona, nadolazeći SP 2025. kojem će domaćin biti i Hrvatska (uz Dansku i Norvešku), a prisjetio se i SP-a 2009. u Lijepoj našoj, kad je naša rukometna izabrana vrsta, predvođena izbornikom Linom Červarom, genijalcem Ivanom Balićem, Petrom Metličićem i ostalima, osvojila srebro. OVDJE možete pročitati taj intervju.

U drugom dijelu intervjua, Gojun je prokomentirao promjene na klupi Zagreba. Velimir Petković naslijedio je na trenerskoj klupi Andriju Nikolića. Petković je bio izbornik ruske rukometne reprezentacije, a u ožujku je vodio prijateljsku utakmicu protiv Bjelorusa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što na to kaže kapetan Jakov Gojun?

"Rezultat je učinio svoje, u posljednjih nekoliko utakmica nije nam išao na ruku u Ligi prvaka. Realno, bili smo sa svima na par golova razlike. Doživjeli smo tu blamažu u Magdeburgu, gdje smo izgubili s puno golova razlike. I mi igrači se trebamo zapitati i ne trebamo uvijek sve svaliti na trenera, da je trener uvijek krivac za sve. Ja sam s dečkima već obavio razgovor, pričali smo, svjesni smo situacije. Sad nam dolazi jedan iskusan trener Velimir Petković s kojim sa i surađivao u Berlinu. O njegovom rukometnom znanju, energiji i ljubavi prema rukometu ne treba previše pričati. Tko ga zna, zna koliko se rukometu daje i vidi. Ispred nas je opet Magdeburg, uzvrat u Areni, zatim Nantes, pa idemo u Barcelonu. Ako se osvoje bodovi bit će sve super, ali to je sport. Ništa se ne zna što će sutra biti. Na nama je samo da nastavimo raditi, da se ne predajemo, jer osim mene i Dibirova, realno, imamo jednu ekipu koja je mlada, kojoj treba vremena, kojoj treba biti podrška, koja ne smije dozvoliti da se raspadne. Ja sam senator u svlačionici i ne dam momcima niti da pomisle da kažemo što ćemo sad, da posumljaju u sebe, to neću dopustiti. Idemo se boriti kao što smo se borili dosad i dočekat naših 5 minuta. Da se vratimo na pobjedničke staze. Ovi momci to mogu, imaju to u sebi", kazao nam je Jakov Gojun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako su dečki reagirali u svlačionici kad je s njima obavljen razgovor od strane Jakova Gojuna?

"Ne otkrivam detalje jer je to samo nešto naše, stvari iz svlačionice se ne otkrivaju. Svaki odlazak svakog trenera uvijek je šokantan. Normalno da se s nekim vežeš i naučiš da svi svakog dana u dvorani, na treningu i u svlačionici, na tribinama. I sad odjednom dođe do smjene trenera, ali to je posao. I mi igrači i treneri su svjesni da je to posao i kakav je ovo posao. Danas jesi, sutra nisi, to je nažalost tako. Pretpostavljam da je Andriji i Čupiću teško, da im je bilo teško, ali kažem, život ide dalje, oni su toga svega svjesni. Trenerski posao je takav da ti je torba uvijek spremna, da si uvijek spreman negdje otići, negdje doći. To je tako. A mi ćemo probat u što bržem vremenu adaptirati se na Petkovića i kažem, želja nam je vratiti se samo na pobjedničke staze. Nije ni nama igračima lako trenirati i kad izgubiš utakmicu onda opet trenirati i tako dalje, ali vjerujem da će biti bolje".

Njegov veliki prijatelj Ivan Čupić također je otišao s klupe s Andrijom Nikolićem. Bio mu je pomoćnik.

"To je njihova odluka takva bila, te stvari nisu na meni da komentiram niti se želim u njih petljati. Tako su oni odlučili, Andrija i Čupko, zajedno su došli i na tome je i ostalo. Ja se ne mogu niti želim petljati u tuđe odluke i viđenja, isto kao što i meni ne može netko nametati hoću igrati, neću igrati, što ću, ali kažem - tako je, kako je, nadam se da će biti bolje, da ćemo mi biti bolji, a oni da će naći neke nove angažmane", zaključio je Jakog Gojun.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Slavko Goluža gostovao je prošle godine u Božićnom specijalu u podcastu Net.hr-a kod Silvija Maksana: 'Zna se jako dobro tko je kriv što Metković nije osvojio naslov prvaka Hrvatske, samo što se taj netko već godinama skriva'

Tekst se nastavlja ispod oglasa