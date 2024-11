Hrvatski rukometaši opet su akciji. Pratite ih u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo na RTL2 i VOYO

Hrvatska muška rukometna reprezentacija u četvrtak će utakmicom protiv Belgije u Varaždinu (18 sati) započeti kvalifikacije za nastup na Europskom prvenstvu 2026. godine koje će se održati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Uz Hrvatsku i Belgiju, u skupini 5 nalaze se još Luksemburg i Češka pa je naša reprezentacija veliki favorit da izbori završnicu.

Belgijsku reprezentaciju naši igrači odlično poznaju jer su u posljednje dvije godine s njom igrali triput. Belgija je bila u istoj skupini s Hrvatskom i u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. godine, kada je Hrvatska ostvarila dvije pobjede (30-27 u gostima te 34-29 na domaćem terenu), a Hrvatska i Belgija su odmjerile snage i na prošlom svjetskom prvenstvu u siječnju 2023. u Švedskoj kada je hrvatska selekcija pobijedila sa 34-26. Kako je Hrvatska Belgiju pobijedila još dvaput u kvalifikacijama za EP 2020. godine, jasno je kako je Hrvatska veliki favorit, ali "oprez je majka mudrosti" i zato susret u Varaždinu treba uzeti vrlo ozbiljno.

"Momčad je u dobrom stanju, trebamo samo poraditi na manjim detaljima. Moramo biti spremni i pružiti svoju najbolju igru jer prije dvije godine Hrvatska je pobijedila Belgiju sa samo tri gola razlike. Veselim se dobroj podršci navijača s tribina", kazao je izbornik Sigurdsson u najavi utakmice.

"Atmosfera je odlična kao i uvijek u reprezentaciji. Sutra kreće novi ciklus nakon Olimpijskih igara, svi znamo da se pripremamo za ono što je najvažnije, a to je Svjetsko prvenstvo kojemu smo sudomaćini u siječnju. Usred smo sezone, svi dečki su u dobroj formi. Uživamo biti zajedno i nadam se kako ćemo to pokazati i na terenu. Utakmicu protiv Belgije treba shvatiti ozbljno, jesmo favoriti, ali treba to pokazati i na terenu", dodao je kapetan Domagoj Duvnjak.

Za razliku od Hrvatske koja nije doživjela neke veće promjene pod izborničkom palicom Dagura Sigurdssona u odnosu na Olimpijske igre u Parizu, Belgija je dobila novog izbornika, ali i nekoliko novih igrača. Tu reprezentaciju sada vodi Francuz Cherif Hamani. Prošle sezone bio je odličan na klupi Tremblaya s kojim je osvojio prvo mjesto u drugoj francuskoj ligi i uveo klub u najviši rang francuskog klupskog rukometa. S Beligijom želi otići na Europsko prvenstvo 2026. godine. Većina belgijskih igrača nije poznata našoj sportskoj javnosti iako petorica s popisa novog izbornika igraju u Francuskoj, jedan u Nizozemskoj i jedan u Danskoj.

Uz dvoboj protiv Belgije u četvrtak, Hrvatsku tijekom ove reprezentativne akcije očekuje još dvoboj s Luksemburgom u gostima u subotu.

Plasman na EP izborit će dvije najbolje reprezentacije iz svake od osam skupina, ali i četiri najbolje trećeplasirane ekipe.

Utakmicu protiv Belgije pratite u četvrtak od 18 sati ekskluzivno na RTL 2 i platformi Voyo.

