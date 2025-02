Srna otpao za ključnu utakmicu Zagreba: Propustit će i reprezentaciju

Pred rukometašima Zagreba posljednje je gostovanje u skupini ovogodišnjeg izdanja EHF Lige prvaka. Hrvatski će prvaci u srijedu gostovati kod danskog prvaka Aalborga, a pobjeda bi ih održala u utrci za prolazak skupine, dok bi poraz značio kraj njihovog europskog putovanja ove sezone.

Zagrebu će biti izrazito teško jer će morati i bez Zvonimira Srne, koji će biti odsutan najmanje mjesec dana zbog problema sa zadnjom ložom. Ozljeda će se odraziti i na hrvatsku reprezentaciju, jer Srna neće igrati protiv Češke u kvalifikacijama za SP.

"Aalborg je sjajna ekipa i sigurno je da su favoriti u svojoj dvorani. Mi smo ih pobijedili u prvom dijelu sezone i sigurno je da će i zbog toga oni težiti da nam uzvrate istom mjerom. Osim toga, oni se bore za drugo mjesto u skupini čime bi bili oslobođeni nastupa u prvom eliminacijskom krugu. Očekujem da će iz tih razloga biti nabrijani na nas. Mi ćemo, pak, dati sve od sebe da se u datim okolnostima pokažemo u najboljem svjetlu u njihovoj dvorani. Činjenica je da imamo velikih problema s ozljedama igrača, kao što su svi mogli i vidjeti na našoj zadnjoj utakmici sa Sesvetama. Fale nam neki ključni igrači, prvenstveno kada govorimo o obrani i to je nešto što nije lako nadomjestiti. Ipak, dati ćemo sve od sebe da svoj klub i hrvatski rukomet pokažemo u što boljem svjetlu", poručio je Matej Mandić.

'Ne predajemo se unaprijed'

"Čeka nas jedno teško gostovanje u Ligi prvaka, ali uostalom koje to nije? Aalborg je ekipa koja je ove godine pokazivali puno oscilacija u svojoj igri, od jako loših do sjajnih izvedbi. Mi smo ih u prvoj utakmici lako pobijedili, ali to će im samo biti motiv više da nam uzvrate istom mjerom. Kod nas je najveći problem zdravstveno stanje koje je daleko od idealnog. Nada uvijek postoji, idemo se gore potući, dati sve od sebe, odigrati jednu čvrstu i hrabru utakmicu. Sada mi je još više žao što nismo pobijedili Kolstad. Kada sam hladne glave još jednom pogledao taj susret, mogu samo reći da smo morali nekako izdržati zadnjih osam minuta kada smo vodili tri razlike. Puno bi nam sada značio taj jedan ispušteni bod. Ipak, ovo je sport i u sportu je sve moguće. Ne predajemo se unaprijed, idemo pokušati uzeti bod", rekao je kapetan Jakov Gojun.

"Za mene je Aalborg jedan od konkurenata za osvajanje Lige prvaka, a to su pokazali i prije dva kola kada su prvi put u povijesti pobijedili Barcelonu. Kod nas su prisutne neke ozljede koje su nas sigurno poremetile, ali idemo se boriti. Predavanja nema. Naš fokus je do sada bio na 6-0 obrani zbog visine koju imamo, ali nije isključeno da trener za ovu utakmicu pokuša i s nekim drugim tipom obrane. Svakako ćemo gledati da unesemo neki faktor iznenađenja. Koja god da na kraju bude obrana, na nama je da damo sve od sebe", poruka je Ante Grbavca.

"Zbog ozljeda i bolesti situacija u našim redovima daleko je od sjajne. Pritom treba reći da smo i sami sebi napravili problem što nismo uzeli oba boda protiv Kolstada. Preuzimamo odgovornost za to i idemo se boriti dalje, pokušati iznenaditi u Danskoj. Maksimalno smo si otežali put za prolazak skupine, ali dok god postoji i najmanji tračak nade mi ćemo se boriti. Veliko poštovanje gajimo prema ekipi Aalborga, ali ovo je sport i mi se imamo pravo nadati. Mislim da prednost domaćeg terena više nema težinu kao nekada, nivo rukometa se toliko digao da svatko svakoga može pobijediti i na strani i kod kuće. Vidjet ćemo kako ćemo reagirati na ovu situaciju koja nam se dogodila, ali ja uvijek vjerujem u svoje suigrače i siguran sam da će svi oni koji se nađu u sastavu dati svoj maksimum ne bismo li i drugi put ove sezone pobijedili jednu sjajnu ekipu kakav je Aalborg", poručio je Timur Dibirov.

