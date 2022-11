Ona je liderica, vođa i njezina riječ u svlačionici i učinak u ženskoj rukometnoj reprezentaciji Hrvatske itekako imaju težinu.

Pobjedničko jutro i razgovor uz kavu

Ivana Kapitanović (28. - Rapid București), golmanica velikog kalibra i znanja, kao i iskustva, voli pobjednička jutra u kojima uz kavu evocira učinjeno i uživa u pobjedi. Jučer su Kraljice šoka u bitnoj utakmici na EP-u u Sloveniji pobijedile Mađarice 21-18, pa je danas sve nekako ljepše, puno ljepše nego nakon onog startnog poraza protiv Norveške.

I zbog pobjede Mađarske nad Švicarskom, hrvatske rukometašice su očekivale iznimno važnu utakmicu protiv Mađarske, pa je i pritisak nakon negativnog starta u turnir bio veći. Bio je to dvoboj koji je vrlo vjerojatno odlučivao o drugom mjestu u skupini i dva boda koja će se prenositi u drugi krug.

Odabranice izbornika Nenada Šoštarića ovom su se pobjedom našle u sjajnoj poziciji. U slučaju da u zadnjem kolu svladaju, objektivno najslabiju ekipu u skupini, Švicarsku (prijenos je sutra od 17.55, RTL2) prenijet će dva boda. Javila nam se popularna Kapi jutros kako bi samo za Net.hr prokomentirala dosadašnje dvije utakmice na turniru na kojem brane povijesnu broncu.

Naravno, s Ivanom ne možete ne razgovarati i o ostalim temama. I to pogotovo uz kavu. Naime, Ivana nam je odgovorila na poziv kad je uzela kavu i otišla u sobu. I linijsko kafenisanje, odnosno razgovor je mogao početi...

'Ne letimo previše niti ne padamo, svjesne smo da je obrana ključ'

"Nema kod nas puno euforije, kao što nije bilo niti neke prevelike drame nakon poraza od Norvežanki. Normalno da smo svi sretni i da nam pobjeda puno znači, jer znamo da nam ona donosi najviše i drugi krug i mogućnost prolaska s dva boda. Na početku turnira s Norveškom je bilo puno grešaka, niti nam je obrana bila na nivou, odnosno toliko dobra kao što je to jučer bio slučaj. Ali, najviše smo radili protiv Norveške te greške u napadu, na što su nam Norvežanke kontrirale. E vidite, to protiv Mađarica nije bio slučaj. Izgledale smo ovog puta konkretnije i borbenije. I kad smo gubili lopte branile smo se, a ono što je prošlo, to je skidala Tea. Stvarno je protiv Mađarske sve savršeno funkcioniralo. Na kraju je samo 3 razlike, ali nekako taj rezultat ne dočarava najbolje taj odnos snaga na terenu. Pobjeda uopće nije bila upitna", priča nam Ivana Kapitanović...

Nakon 10 minuta igre Hrvatice su vodile 5-0, a Mađarska je tek u 12. minuti zabila prvi gol za 5-1. Mađarska je u 18. minuti smanjila na dva gola zaostatka (6-4), no četiri minuta kasnije ponovo je bilo +5 (10-5). Do kraja poluvremena mađarske rukometašice su smanjile na 10-7.

U drugom dijelu naše su rukometašice nastavile s odličnom predstavom i nisu dozvoljavale suparnicama da se ozbiljnije približe. Ivana Kapitanović priča nam kako one jako dobro znaju kako trebaju i igrati, ali isto tako ponekad taj njihov plan igre ne uspije...

"To vam je tako. Ponekad jednostavno ne uspijemo ispoštovati dogovoreno ili nešto što je bitno za uspjeh u toj utakmici. Jednostavno su vam to neke zakonitosti u sportu. Znamo mi jako dobro, djevojke znaju da nam je obrana najbitnija i da je obrana recept za pobjede. No, nekad nije kako mi hoćemo".

'Ove djevojke imaju nešto posebno'

No, i kad možda ne ide nešto zacrtano, "nacrtano", onda cure karakterom i borbenošću pokušavaju nadomjestiti taj "hendikep"...

"Ova reprezentacija, ove djevojke, imaju nešto posebno i oduvijek nas je krasio taj karakter. Naš cilj je proći grupu. Možemo puno. Naravno, to ovisi i o ovoj drugoj grupi koja je teška, ali i oni međusobno odlučuju. Ima tu mogućnosti, ali idemo utakmicu po utakmicu. Trebamo sad dobiti Švicarsku, a onda tko nas dopadne i kako bude. Mi se ne bojimo nikog, u to budite sigurni".

Možda se u medijima mogao nakon Norveške steći dojam da je Kapi bila jako ljuta, jer u Ljubljani i nije bilo nešto hrvatskih navijača. Jesu li sad dojmovi nakon Mađarske i s te "navijačke" strane ipak bolji?

"Hahaha... Ma ne, nisam bila ljuta nego nekako više razočarana. Ok, sve ja kužim. Radni dan, termin 20.30 i sve to, ali kad je turnir bio u Danskoj, kad su cure jurišale ka medalji, svi su htjeli doći i bodriti nas, a sad kad je EP blizu, nije bio toliki odaziv. No, jučer je bilo bolje i nadam se da će iz utakmicu u utakmicu, sukladno s poboljšavanjem naše igre, naši navijači biti i brojniji na tribinama".

'Poslije poraza od Norežanki rekla sam im da nema spuštanja glave'

Ivana nam je otkrila i što je kao liderica i starija igračica u reprezentaciji kazala curama nakon poraza od Norveške? Jer, svi znamo koliko je ulazak u turnir bitan, pozitivan...

"Rekla sam im da nema spuštanja glave. Nije to sad gotovo. Kazala sam im da je to turnir i da moramo imati pobjednički mentalitet kojeg imamo, da na turniru moramo znati igrati i s porazima i s pobjedama. Ono što mi se sviđa je da sve ostanemo dosta pribrane nakon poraza i pobjede. Prije smo imale puno više oscilacija, emotivnih, ali sad smo starije i stabilnije".

Hrvatske rukometašice prije dvije godine su preko noći postale "ljubimice" nacije, ali kako to kod na ide, a posebno kad je ženski sport u pitanju, ljubavi su očito vrlo kratkog vijeka. Jer, ništa ne dolazi preko noći, a pogotovo ne u ženskom rukometu koji u Hrvatskoj, ruku na srce, ne uživa neku preveliku popularnost...

"U Hrvatskoj, samo u Hrvatskoj se promijenilo dosta toga tom povijesnom broncom hrvatske ženske rukometne reprezentacije, ali treba stvarno puno da bi ženski rukomet u Hrvatskoj postao ljudima još zanimljiviji. Ne znam, u to vrijeme sam igrama u Francuskoj i ne može se uopće niti uspoređivati organizacija i sve. Tamo je sve posloženo i sve se zna, te postoji interes za ženski rukomet. No, u Hrvatskoj se radije djeca odlučuju za školu jer, kao, što ću u ženskom rukometu. No, u Francuskoj, po tamošnjim klubovima i nacionalnim selekcijama, omogućavaju im se školovanje da lakše sve podnesu. Onda i oni perspektivni uz neki školski, obrazovni napredak imaju uvjete, mogućnosti i volju igrati rukomet, ženski rukomet i biti uspješne i kasnije jako dobre igračice. Ali, to je već jedan veći nivo. Totalno drugačije. Tamo je sve drugačije na razini države i Saveza. Za takvo što u Hrvatskoj će trebati jako puno vremena. Da dosegnemo jednu takvu svijest."

'Bronca je promijenila sve u reprezentaciji, karakterno i ambicijski'

No, jedna stvar promijenila se i u Hrvatskoj. Pustimo sad stanje svijesti. Jer, hrvatsko stanje uma teško je promjenjivo...

"Ono što se kod nas promijenilo je ženski rukomet kao rukomet, ali promijenile smo se i mi kao osobe. Više se nekako promijenio karakter ljudi i igračica nego samo sport kao takav. Naravno da smo privukle pažnju, ne samo medaljom nego i zafrkancijom, šalom, našim nekakvim osobnostima. Nije samo ženski rukomet u nekoj blagoj ekspanziji u Hrvatskoj, nego smo i mi paralelno s tim uspjehom narasle i kao igračica i reprezentacija".

Ivana nam naglašava i jedno tajno oružje ove ženske rukometne reprezentacije, koju je Nenad Šoštarić izgradio u pobjedničku koja izgara svih 60. minuta. I više ako treba. Hrvatska vatra koja se opali lako se ne gasi, a ove djevojke to i pokazuju. Bez obzira igrale li one u najjačem sastavu ili oslabljene kao sad...

'Druženje nam je bitno'

"Mislim da nam druženje i inače u privatnom životu dosta pomaže za igrati baš na takav jedan način, jedna za drugu. Evo, sad kad pričamo i kad ste me pogodili, mi u reprezentaciji prije igramo jedna za drugu, igramo prijateljica za prijateljicu, ne za igračicu kao takvu. I ono najbitnije - igramo svim srcem za Hrvatsku! I upravo je to nešto što nas najviše krasi i zbog čega je ova reprezentacija to što i je".

Tea Pijević sa 14 obrana srušila je mađarske snove i bila proglašena i službeno igračicom utakmice. U posljednjih 10 minuta ušlo se s +6 (19-13), no pet minuta prije kraja Mađarska je imala kontru za minus tri, međutim sjajna Tea je "skinula" zicer i razveselila svoje prijateljice na klupi... Ivana je, u biti, mentorica Tei. Dobro ju poznaje i zna kakva je Tea ubojica na golu...

'Tea je Mađarsku učinila smiješnom'

"Ma Tea je odigrala vrhunski. Tako mirno, staloženo, na momente smo, mi smo poslije to pričale, učinili da zahvaljujući Tei Mađarice izgledaju smiješno u nekim trenucima, da se netko ne uvrijedi. I onda ono, čekaj, govorimo si što mi smo ih napravile smiješnima, Tea ih je učinila smiješnima... Stvarno je tako bilo. Preponosna sam na nju, što je odigrala jednu takvu utakmicu. Nakon zadnjeg Eura pokazala je da nije samo neki bljesak, kratkog vijeka, nego je svoj koncept nastavila, njeguje ga i radi na njemu. Tea Pijević, vjerujte mi na riječ, nije samo jedna eksplozija nego je prasak koji se čuje i koji će još dugo odjekivati. Ja bih rekao da je Tea Pijević poput kakve atomske bombe. Sve je onako kako smo mi i govorili i nadam se kako će nastaviti u tom svom tonu i da će biti sve dobro".

Ivana je zadovoljna sa svojom fazom u karijeri...

"Od kad sam otišla i Metzea u rumunjski Rapid igram puno. Promijenila sam ligu, promijenila sam sve i stvarno sam napravila time dobar potez. Dobro se osjećam što je najbitnije. I ta ozljeda i sve je sad iza mene. Prošla sezona mi je bila jako lijepa. Bila sam željna upoznati nešto novo, igrati neku novu ligu i mislim da sam dobro odlučila za otići iz Francuske".

'Rugaj se i dogodit će se tebi'

I za kraj, upitali smo Kapi da li ih se sad podcjenjuje i da li ih organizatori i voditelji hotelskih smještaja i dalje ne vide u drugom krugu? Naime, posebno je prije dvije godine na Euru bila zanimljiva ta priča s hotelom.

Djevojke su, naime, vidjele na papiru na kojem su pisala imena i raspored po sobama, kako je vrijeme odlaska iz hotela u Koldingu 9. prosinca, službeni datum završetka prvog kruga. Toliko o nekoj običnoj normalnoj sportskoj vjeri hotela u naše djevojke koje su otišle do medalje, ostale na turniru do kraja. Jer, Otpisane su pokazale svoje pravo lice i naučile kako se njihova imena i izgovaraju i tko su one. I u domovini se baš nitko ne bi kladio na njih prije prvenstva. Postale su Kraljice šoka. Kako danas, dvije godine nakon, gledaju na hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju?

"Vidite i sami da smo odmah direktno u Ljubljani hehe, da se to ne bi dogodilo. Ma ne, to uvijek nekako tako bude, to vam je tako kvarno. Rugaj se i dogodit će se i tebi", zaključila je Ivana Kapitanović.

Vrijedi spomenuti kako posljednji nastup u skupini hrvatske rukometašice imat će u utorak protiv Švicarske, a u drugom susretu će igrati Norveška i Mađarska.

Na ljestvici nakon nepotpunog 2. kola Norveška, Hrvatska i Mađarska imaju po dva boda, dok je Švicarska na nuli. Plasman u drugi krug izborit će tri najbolje selekcije iz skupine.

