Ivan Martinović izabran u najbolju momčad svjetskog klupskog prvenstva

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović izabran je u All Star momčad svjetskog klupskog prvenstva na kojem je naslov osvojila Barcelona koja je jučer u finalu pobijedila Veszprem 31-30.

Tri igrača iz FC Barcelone, pobjednika natjecanja, uvrštena su u All-Star momčad, uključujući najboljeg vratara Emila Nielsena, strijelca odlučujućeg gola Aleixa Gomeza Abella i lijevog beka Timotheya N’Guessana.

Osim Martinovića, koji je proglašen najboljim desnim bekom, iz Veszprema su u All Star momčad uvrštena još dvojica igrača: MVP Rodrigo Corrales i najbolje lijevo krilo Hugo Descat koji je ujedno i najbolji strijelac natjecanja s 28 golova.

Najkorisniji igrač Corrales imao je 16 obrana u finalu protiv Barcelone i 45 tijekom cijelog natjecanja, za izvanrednu učinkovitost obrana od 40,6%.

Trećeplasirani SC Magdeburg imao je dva igrača u All-Star momčadi stoper Gísli Kristjánsson i linijski igrač Magnus Saugstrup.

Najbolji strijelac natjecanja bio je Hugo Descat s 28 golova, a slijede ga dva igrača Sharjah SC-a - Mahmoud Radwan (26 golova) i Mouadh Ayari (24 gola). Martinović je na cijelom natjecanju zabio 14 golova, u finalu preotiv Barcelone šest.

All Star momčad IHF klupskog rukometnog prvenstva

Vratar: Emil Nielsen (FC Barcelona)

Desno krilo: Aleix Gomez Abello (FC Barcelona)

Desni bek: IVAN MARTINOVIĆ (Veszprém HC)

Stoper: Gísli Kristjánsson (SC Magdeburg)

Lijevi bek: Timothey N’Guessan (FC Barcelona)

Lijevo krilo: Hugo Descat (Veszprém HC)

Linijski igrač: Magnus Saugstrup (SC Magdeburg)

- MVP: Rodrigo Corrales (Veszprém HC)

- Top scorer: Hugo Descat (Veszprém HC) – 28 goals

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Capan za RTL Danas: 'Ovako se treba protiv Maccabija'