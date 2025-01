Hrvatska muška rukometna reprezentacija danas od 20.30 igra 1. kolo skupine H Svjetskog rukometnog prvenstva u Hrvatskoj. U Areni Zagreb, pred više od 15 000 hrvatskih navijača, izabranici Dagura Sigurdssona odmjerit će snage protiv "divlje" reprezentacije Bahreina. Rukometno uzbuđenje počinje, nadamo se kako će pozitivno završiti za nas...

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

Glavni kanal RTL-a i platforma Voyo prenosit će utakmicu od 20.30, a Vrijeme je za rukomet počinje u 19.45. Ivan Čupić, bivši legendarni rukometaš i reprezentativac, član Kuće slavnih i novi trener RK Metković, najavio je 29. Svjetsko rukometno prvenstvo u podcastu Net.hr-a.

"U pozitivnom tonu dočekujem Svjetsko rukometno prvenstvo što se tiče Hrvatske i viđenog na pripremama, iako su tri utakmice iza nas malo isjeckane i nismo bili kompletni. Vjerujem u ovu reprezentaciju, ali ja nekako uvijek pokušavam biti pozitivan i jesam pozitivan kad je riječ o Hrvatskoj, za koju sam išao do krajnjih granica, ne samo ja nego i moji suigrači u reprezentaciji. Sigurdsson je na pripremama isprobavao neke stvari i sad kreće ono najteže za reprezentaciju, ali najbitnije da su svi spremni. Uvijek sam pozitivan i euforičan, pogotovo jer igramo kući, ali ne smijemo se svakako zanositi i biti euforični. Imamo šansu i nadam se da možemo uzeti medalju", rekao nam je uvijek pozitivan Ivan Čupić i nastavio:

"Najteži dio posla na turniru kroz utakmice će biti pronaći jako bitan balans između rezultata, obrane i napada i Sigurdsson će to znati naći, jer ima iskustva . Tim, ekipa, to je najbitnije. Moramo imati kolektiv. Isto tako, samo da nas zaobiđu ozljede. Balans i riječ ekipa, zajedništvo, to je ono što gura preko granice u ključnim trenucima. Golman je pola ekipe i iz obrane kreću lagani golovi."

Otkrio nam je Čupko što znači definicija čopora...

To znači da kad te ništa ne boli, iako nas i je boljelo, iako smo vukli ozljede, ali to ti je definicija čopora. Ako te čopor nauči da te ništa ne boli, onda te ne boli. Ako ne boli glavnog, ne boli ni onaj zadnji kotačić, svi su bitni. Imaš onaj neki mind set da se u klubu štediš, ali da te čopor gura do krajnjih granica. To će biti bitno i Sigurdssonovim igračima na turniru".

Čitav podcast s Ivanom Čupićem pogledajte u priloženom videu gore.

