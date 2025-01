Italija je u prvoj utakmici 29. Svjetskog rukometnog prvenstva u Herningu u skupini B razbila Tunis rezultatom 32-25. Italija je upisala dva boda na turniru sa +7 gol razlikom. Bila je to brza igra, šaroliki rukomet Talijana protiv sporog i tromog Tunisa. U drugom dijelu, prilikom napada Italije, vidjeli smo brutalan prekršaj igrača Tunisa nad nim Italije. Suci su išli na dodatnu provjeru na rukometni VAR, a s tribina Arene se čulo - Idiota, idiota. To nije bilo sucima, pretpostavljamo, nego autoru ovog nespretnog faula, a on je bio Ghassen Toumi. Dobio je samo dvije minute.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

