MAMIĆ OTRKIO SVE /

Hrvatski rukometaši spremni za Euro: 'Osjeća se da dolazi nešto veliko'

Marko Mamić otkrio je našoj Maji Oštro Flis i kako provode slobodno vrijeme

14.1.2026.
20:09
Sportski.net
Rtl
Hrvatska rukometna reprezentacija u završnoj je fazi priprema uoči odlaska na Europsko prvenstvo, a raspoloženje u momčadi, prema riječima Marka Mamića, ide u dobrom smjeru. Pripreme su, ističe, bile kvalitetne, a s približavanjem prvenstva raste i pozitivna nervoza.

"'Bile su dobre pripreme! Osjećaj raste da se prvenstvo bliži i da počinje neko veliko natjecanje. Počinje nervoza koja je pozitivna za svakog sportaša", počeo je Mamić.

Iako se dosad fokus zadržavao na treninzima i analizi suparnika, spoznaja da je prva utakmica već u subotu donosi poseban osjećaj. Mamić naglašava kako još ima detalja koje treba posložiti, ali reprezentacija ide korak po korak prema startu turnira.

"Do sada nismo previše razmišljali o prvenstvu. Gledali smo protivnike, pripremali se. Kada čuješ da je u subotu prva utakmice, ipak se dobije osjećaj. Još ima posla prije prve utakmice. Čekamo dan za danom i čekamo ono što slijedi", kaže Mamić

Govoreći o protivnicima, istaknuo je da nemaju veliku širinu kadra, no da su itekako opasni. Stručni stožer upozorio je na pojedince koji igraju u islandskoj ligi i koji bi mogli predstavljati prijetnju.

"Nemaju širinu, ali su opasni. Trener nam je ukazao na neke igrače koji igraju u islandskoj ligi", rekao je Mamić.

Uoči puta na Euro, reprezentativci nastoje zadržati balans, a kako provode slobodno vrijeme možete pogledati u priloženom videu.

POGLEDAJTE VIDEO: Odbrojavamo sitno do rukometnog Eura: 'Nadam se minimalno polufinalu, ali šta Bog da'

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Marko Mamić
