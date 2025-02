Predsjednik saveza daje ostavku, kritike zbog Sigurdssona bile su prejake

islandski mediji javljaju kako Guðmundur B. Ólafsson napušta mjesto predsjednika islandskog rukometnog saveza. Jedan od razloga tomu upravo je Dagur Sigurdsson.

Olafsson je ovu dužnost obnašao 12 godina, od 2013., a sada nakon neuspjeha reprezentacije na Svjetskom prvenstvu napušta tu poziciju. Island je odlično igrao sve do utakmice s Hrvatskom kada im je presudio njihov čovjek Dagur Sigurdsson i izbacio ih s prvenstva, a Hrvatsku doveo do srebra. Prije dvije godine Sigurdsson je bio nadomak preuzimanja Islanda, ali do toga nikad nije došlo i to ne njegovom krivicom: "Sastali su se, razgovarali, a onda su iz saveza pet tjedana ignorirali Dagura, iako je on bio zainteresiran za posao. Želio je napustiti Japan, bio je spreman preuzeti Island, ali oni ga nisu htjeli. Sada me ljudi pitaju što je zapravo pošlo po zlu, zašto ga nismo angažirali" - rekao je bivši reprezentativac Logi Geirsson.

Sigurdsson je nakon takve reakcije islandskog saveza odustao od posla i poručio svojim sunarodnjacima: "Nemojte raditi s tim ljudima". Predsjednika saveza su osim Logija zbog te odluke kritizirali i reprezentativci Olafur Stefansson i Kari Kristjan Kristjansson.

