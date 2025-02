Direktor Kiela otkrio koliko će izbivati Duvnjak: 'Moglo bi biti pogubno za nas'

Domagoj Duvnjak još se oporavlja od ozljede rupture lista. Rukometaši su već na pripremama sa svojim klubovima, a Dule će propustiti nastavak sezone Kiela.

"Pretpostavljam da ga neće biti nekoliko tjedana", rekao je direktor Kiela Viktor Szilagyi. Velik je to udarac za Kiel koji se nalazi u borbi za titulu u Bundesligi. "On je lider koji vuče momčad. Ako njega nema duže vrijeme, to će biti pogubno. Sad je važno da se povežemo kao momčad", rekao je Szilagyi. Nakon teških utakmica za reprezentaciju normalno je da će se neki igrači postupno oporavljati i vraćati u formu. "Moramo naporno raditi da što prije u formu vratimo umorne igrače, idealno bi bilo to napraviti bolje od naše konkurencije", rekao je direktor Kiela.

Domagoj Duvnjak zaključio je reprezentativnu karijeru svjetskim srebrom i na kraju karijere se može posvetiti klupskim obvezama. Sigurno da želi još koji trofej do kraja uspješne karijere.

