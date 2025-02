Prije dvije godine htjeli Sigurdssona za izbornika, a on poručio: 'Ne radite s tim ljudima'

Dagur Sigurdsson vodio je ovoga siječnja reprezentaciju Hrvatske do svjetskog srebra i donio joj prvu medalju s velikih natjecanja nakon pet godina, a prvu medalju s Mundijala nakon 12 godina čekanja. Kompletirao je Islanđanin tako i svoj set medalja s velikih natjecanja budući da ima srebro s Olimpijskih igara, srebro sa Svjetskog i zlato s Europskog prvenstva.

Dokazao je time još jednom da je definitivno jedan od najboljih rukometnih trenera svijeta i čovjek koji je ostvarivao rezultate gdje god je bio. Postavlja se zato pitanje: "Zašto Dagur Sigurdsson nikada nije vodio svoju reprezentaciju, Island?" Ne samo da ih nikada nije vodio, već ih je s Hrvatskom i izbacio s prošlog Svjetskog prvenstva u utakmici u koju je Island ušao sa stopostotnim učinkom.

Portal Visir sada se osvrće na situaciju otprije dvije godine kada je Sigurdsson bio nadomak preuzimanja Islanda, ali do toga nikad nije došlo i to ne njegovom krivicom: "Sastali su se, razgovarali, a onda su iz saveza pet tjedana ignorirali Dagura, iako je on bio zainteresiran za posao. Želio je napustiti Japan, bio je spreman preuzeti Island, ali oni ga nisu htjeli. Sada me ljudi pitaju što je zapravo pošlo po zlu, zašto ga nismo angažirali" - rekao je bivši reprezentativac Logi Geirsson.

Sigurdsson je nakon takve reakcije islandskog saveza odustao od posla i poručio svojim sunarodnjacima: "Nemojte raditi s tim ljudima".

